terça-feira, setembro 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Funcionário da Record morre após ser atingido por linha com cerol em São Paulo

Um prestador de serviço da TV Record, identificado como Fábio Vicente, de 44 anos, morreu neste domingo (21) após ser atingido por uma linha de pipa com cerol enquanto pilotava sua motocicleta na Marginal Tietê, zona oeste de São Paulo.

Segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Militar foi chamada ao local e encontrou Fábio já sem vida, próximo à sua moto. O Samu também foi acionado, mas o socorro foi inviável diante da gravidade do corte no pescoço causado pelo cerol.

O caso foi registrado como suspeita de homicídio no 33° Distrito Policial (Pirituba), e peritos foram acionados para realizar a perícia no local.

Colegas de trabalho lamentaram a perda, descrevendo Fábio como uma pessoa dedicada e muito querida.  Ele será enterrado nesta terça-feira (23) no Memorial Parque Itapevi, na cidade de Itapevi, região metropolitana de São Paulo.

Imagem: Agência Pará

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Vídeo: incêndio atinge e destrói estátua da Havan em Petrolina
Próximo artigo
COP30: estratégia do MPF que coloca o mercado como aliado contra o desmatamento na Amazônia vira referência

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,276FansLike
3,604FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315