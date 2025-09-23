Funcionário da Record morre após ser atingido por linha com cerol em São Paulo

Um prestador de serviço da TV Record, identificado como Fábio Vicente, de 44 anos, morreu neste domingo (21) após ser atingido por uma linha de pipa com cerol enquanto pilotava sua motocicleta na Marginal Tietê, zona oeste de São Paulo.

Segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Militar foi chamada ao local e encontrou Fábio já sem vida, próximo à sua moto. O Samu também foi acionado, mas o socorro foi inviável diante da gravidade do corte no pescoço causado pelo cerol.

O caso foi registrado como suspeita de homicídio no 33° Distrito Policial (Pirituba), e peritos foram acionados para realizar a perícia no local.

Colegas de trabalho lamentaram a perda, descrevendo Fábio como uma pessoa dedicada e muito querida. Ele será enterrado nesta terça-feira (23) no Memorial Parque Itapevi, na cidade de Itapevi, região metropolitana de São Paulo.

