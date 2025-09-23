terça-feira, setembro 23, 2025
SEGURANÇA

Vídeo: incêndio atinge e destrói estátua da Havan em Petrolina

Na madrugada desta terça-feira (23), um incêndio consumiu a estátua da Havan, que fica na loja localizada na Avenida Honorato Viana, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

A estátua da Havan, símbolo da loja, foi incendiada por vândalos na madrugada desta terça-feira (23) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu na Avenida Honorato Viana, e a Polícia Civil já instaurou um inquérito para investigar os crimes de dano e incêndio dolosos, que ocorrem quando há intenção de causar o prejuízo.

Câmeras de segurança da loja registraram o momento em que dois suspeitos chegaram ao local por volta das 2h e atearam fogo ao monumento. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h14 e conseguiu controlar as chamas, que chegaram a se espalhar para o terreno vizinho. A estátua foi completamente consumida pelo fogo, restando apenas sua estrutura de metal.

Em nota, a Havan confirmou que o incêndio foi criminoso e declarou que colaborará com as autoridades para que os responsáveis sejam identificados e punidos o mais rápido possível.

 Foto: Reprodução/ Redes Sociais

