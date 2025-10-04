Obras de saneamento em Belém são entregues como legado da COP 30

Belém acaba de ganhar um importante passo rumo à melhoria da qualidade de vida: o Ministério das Cidades entregou duas grandes obras de saneamento a Estação de Tratamento de Esgoto Una (ETE Una) e o sistema de esgotamento sanitário do Complexo do Ver-o-Peso em cerimônia que contou com a presença do presidente Lula e autoridades locais.

A ETE Una, situada no bairro do Telégrafo, é a maior estação de tratamento de esgoto do Pará. Sua capacidade é tratar até 475 litros por segundo, o que deve beneficiar direta ou indiretamente cerca de 350 mil pessoas quando o sistema estiver em plena operação.

Além disso, o sistema de esgotamento sanitário do Ver-o-Peso, histórica região de comércio e turismo de Belém, também entra em funcionamento. É a primeira vez, em quase 400 anos de existência, que o Ver-o-Peso conta com rede de coleta e tratamento de esgoto. Aproximadamente 16 mil moradores e comerciantes serão beneficiados diretamente, além de 50 mil pessoas que circulam diariamente na região.

O investimento total dessas obras soma mais de R$ 143 milhões, entre recursos federais, aportes do governo estadual e contrapartidas locais.

O canal da União também foi entregue no mesmo evento. Esse canal integra um sistema de drenagem urbana e está ligado à bacia hidrográfica do Igarapé Tucunduba, beneficiando cerca de 300 mil pessoas em sua área de atuação.

Para o presidente Lula, a inauguração dessas obras representa um “grande passo” em direção a uma Belém mais estruturada e preparada para os desafios urbanos, especialmente diante da visibilidade que a cidade terá durante a COP 30.

Imagem: Ricardo Stuckert – PR