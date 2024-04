Projeto ‘Domingo da Gratuidade’ aproxima a população dos museus do Estado

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) do Pará promove o “Domingo da Gratuidade” no próximo dia 7 de abril. A iniciativa garante entrada gratuita em todos os museus e memoriais do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM) no primeiro domingo de cada mês.

Os equipamentos inclusos são: Museu de Arte Sacra; Museu do Forte do Presépio; Espaço Cultural Casa das Onze Janelas; Museu do Círio; galeria do Museu do Estado do Pará; Museu de Gemas do Parpa, no Espaço São José Liberto; Museu da Imagem e do Som, no Centro Cultural Palacete Faciola; Memorial Amazônico da Navegação, no Mangal das Garças; Parque Cemitério Soledade e Museu do Marajó, no município de Cachoeira do Arari.

O diretor do SIMM, Armando Sobral, explica que o sistema tem implementado políticas de democratização de acesso aos espaços museais. Entre as iniciativas está a revisão dos valores dos ingressos, anteriormente de R$ 6,00, para R$ 4,00 como valor único, assim como a ampliação do regime de gratuidade para professores, estudantes e crianças de até 12 anos.

Explore a rica cultura paraense com estas exposições imperdíveis!

Museu de Arte Sacra:

Benedicto Monteiro – 100 anos: Celebre a vida e obra deste artista paraense até 14 de abril.

Espaço Cultural Casa das Onze Janelas:

Memórias da Ditadura: Reflita sobre este período marcante da história brasileira até 7 de abril.

Museu do Estado (MEP):

Bancos Indígenas do Brasil – Grafismos: Admire a beleza e a simbologia dos grafismos indígenas até 30 de julho.

Museu da Imagem e do Som:

Eneida Simplesmente: Conheça a trajetória desta importante artista paraense até 30 de abril.

Foto Destaque: Leandro Tocantins – Ag. Pará