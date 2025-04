Igor Normando, prefeito de Belém, anuncia ônibus de graça aos domingos e feriados e tarifa a R$ 4,60

O prefeito Igor Normando anunciou, nesta sexta-feira, 11, que os ônibus de Belém serão gratuitos aos domingos e feriados, já a partir deste domingo, 13, ou seja, não haverá cobrança de passagem nesses dias específicos. Ele afirmou ainda que os 300 ônibus novos, com ar-condicionado e wi-fi, adquiridos pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém – Setransbel, serão entregues à população imediatamente. Desses, 90 já estão emplacados e aptos a circular.

As informações foram dadas junto com o anúncio do valor de R$ 4,60 como a nova tarifa nos ônibus urbanos de Belém, bem abaixo do que havia sido sugerido pelo Conselho Municipal de Transporte.

“Acabamos de fechar um acordo para viabilizar a passagem de ônibus a R$ 4,60. Esse é um valor menor do que o acordo feito pela gestão anterior, que previa passagem a R$ 5, e muito inferior ao que queria o Setransbel: R$ 5,80. Além disso, estamos exigindo que todos os novos ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade entrem imediatamente em circulação. E, junto com o governo do Estado, a Prefeitura vai garantir passe livre todos os domingos e feriados. É passagem de graça para todo morador de Belém, com catraca 100% livre e já começa a operar neste domingo”, explicou o prefeito, em vídeo publicado nas redes sociais.

CONSELHO

A manifestação do prefeito ocorre logo após a reunião do Conselho Municipal de Transporte de Belém, que definiu, em encontro realizado na última quinta-feira, 10, a proposta de reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano da capital para o valor de R$ 5,60.

Durante a plenária, foram apresentadas duas sugestões de reajuste. A planilha técnica elaborada pela SEGBEL propôs o valor de R$ 5,60, a qual foi a mais votada pelos conselheiros, enquanto o Setransbel defendeu o valor de R$ 5,80.

ACORDO

O acordo judicial com o Setransbel, ao qual o prefeito Igor Normando se refere, havia sido efetivado na gestão passada e atrelava a compra dos novos ônibus ao aumento da tarifa para R$ 5. O atual gestor conseguiu refazer o acordo e determinar um valor mais baixo para a população, reafirmando o compromisso de ampliar e melhorar a qualidade do transporte público na capital paraense.

Fonte e imagens: Agência Belém