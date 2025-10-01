Imagem Peregrina visita duas regiões episcopais antes do Círio 2025

Últimas visitas antes do Círio percorrem bairros, paróquias e comunidades de Ananindeua, Marituba, Benevides, Benfica, Santa Bárbara e Mosqueiro.

A partir desta quinta-feira (2), a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré iniciará visitas às regiões episcopais Nossa Senhora do Ó e Menino Deus, percorrendo bairros, paróquias e comunidades de Ananindeua, Marituba, Benevides, Benfica, Santa Bárbara e Mosqueiro. A oitava e última visita do ano às regiões episcopais acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro, na região de Santa Cruz.

Na quinta-feira, 2 de outubro, a visita começa na região Nossa Senhora do Ó, no Seminário Pio X, seguindo para a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Águas Lindas. Em seguida, haverá parada no canteiro de obras do BRT e passagem pela Área Missionária da Santíssima Trindade, em Águas Brancas. O dia termina com missa no Santuário Nossa Senhora do Ó, na praça Matriz de Mosqueiro.

Na sexta-feira, 4 de outubro, a Imagem percorrerá localidades do distrito de Mosqueiro e dos municípios de Santa Bárbara, Benevides e Marituba, encerrando na Paróquia Menino Deus, no centro de Marituba. No sábado, a visita continua por Ananindeua e retorna à Basílica Santuário a partir das 19h.

Sobre as regiões episcopais

Em 2019, a Arquidiocese de Belém criou a oitava região episcopal, Nossa Senhora do Ó, desmembrada da região Menino Deus, atendendo Mosqueiro, Benevides e Santa Bárbara. A região engloba paróquias, uma área missionária e o Santuário Nossa Senhora do Ó:

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Benfica)

Paróquia Santa Rosa de Lima (Benevides)

Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Benevides)

Paróquia Santa Bárbara

Paróquia Menino Jesus (Santa Bárbara do Pará)

Paróquia São Pedro Pescador (Mosqueiro)

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Mosqueiro)

Paróquia São Francisco de Assis (Murinin)

Santuário Nossa Senhora do Ó (Mosqueiro)

Área Missionária Nossa Senhora do Cenáculo (Mosqueiro)

O desmembramento foi motivado pelo crescimento populacional e a criação de novas paróquias, facilitando o trabalho missionário. O vigário episcopal é Padre Francimar Ferreira Lopes, também pároco do Santuário Nossa Senhora do Ó.

A Região Episcopal Menino Deus é uma das mais antigas da Arquidiocese. Este ano, tem como vigário episcopal o Padre Antônio Luís Farias de Oliveira, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Júlia Seffer). Esta região já havia sido desmembrada em 2005 para a criação da Região São Vicente de Paulo e agora cedeu território para a criação da Região Nossa Senhora do Ó.

A região Menino Deus compreende:

Área Missionária São Paulo Apóstolo, Área Missionária Santo Agostinho, Paróquia Santíssima Trindade, Paróquia Bom Pastor, Paróquia Menino Deus, Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, Paróquia Nossa Senhora das Vitórias (Almir Gabriel), Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Marituba), Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Canaã, Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Distrito Industrial), Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Júlia Seffer), Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus (Águas Lindas), Paróquia Santíssimo Sacramento, Paróquia São José dos Verdejantes (Águas Lindas), Paróquia São Marcos (Uriboca), Paróquia São Pio de Pietrelcina, Paróquia São Pio X e Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa (Ananindeua).

Sobre as visitas da Imagem Peregrina

A programação das visitas da Imagem Peregrina do Círio de Nazaré segue intensa ao longo de 2025. Ao todo, estão previstas 793 visitas entre janeiro e dezembro, das quais 594 já foram realizadas até o momento. Só de agosto até o momento, foram mais de 4 mil quilômetros percorridos.

A rotina diária é marcada por grande dedicação: a equipe responsável cumpre, em média, 13 a 14 visitas por dia, iniciando às 6h30 e encerrando por volta de 21h30.

Além de Belém e região metropolitana, a Imagem Peregrina também está presente em diversos municípios que celebram o Círio, fortalecendo a fé e a devoção mariana em diferentes localidades do Pará. Entre eles estão, Barcarena, Castanhal, Capitão Poço, Paragominas, Tailândia, Tomé-Açu, Capanema, Concórdia, Cotijuba, Curuçá, Itaituba, Parauapebas, Portel, Rurópolis, Santarém e Tracuateua.

Além disso, a Imagem também já visitou vários estados do país, entre eles, Fortaleza, Brasília, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. As visitas representam um momento de oração, encontro e preparação espiritual para a grande festa da Rainha da Amazônia, reforçando os laços de fé que unem todo o povo paraense em torno de Nossa Senhora de Nazaré.