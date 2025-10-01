Diretoria da Festa divulga resultado do Concurso de Redação do Círio 2025

Edição número 31 do concurso premia duas estudantes de Belém e uma de Ananindeua.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) divulgou o resultado do Concurso de Redação do Círio. Na 31ª edição, 104 alunos do ensino médio se inscreveram, sendo 33 da rede pública e 71 de escolas privadas, dos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Soure, Salvaterra e Igarapé-Açu.

O tema da prova foi “A proteção da casa que partilhamos como ato cristão”, estimulando os estudantes a refletirem sobre o cuidado com a criação e a responsabilidade coletiva com o meio ambiente.

A cerimônia de entrega será realizada no dia 7 de outubro, na Casa de Plácido, a partir das 19h, após a missa de abertura do Círio 2025. “Cada edição do Concurso de Redação nos surpreende pela criatividade e sensibilidade dos jovens. Este ano, ao refletirem sobre a proteção da casa comum, eles mostraram que a fé em Nossa Senhora de Nazaré também inspira responsabilidade com a vida e com o futuro do planeta. Ver tantos talentos despontando, vindos de diferentes escolas e municípios, é uma alegria imensa e reforça o papel transformador da educação aliada à fé”, destaca Lilian Acatauassú, membro da Diretoria de Evangelização e organizadora do concurso.

Vencedores

1º LUGAR



Beatriz Pimentel Garcia, 17 anos



3º ano do Colégio Ideal Augusto Montenegro, Belém



Professora: Amanda Cristina Coelho Pessoa

2º LUGAR



Fernanda Gabryella Leal Queiroz, 17 anos



3º ano do Colégio Santa Catarina de Sena, Belém



Professora: Arlete Santos

3º LUGAR



Isabella Rayane dos Santos Neri



3º ano da EEEM Madre Celeste, Ananindeua



Professor: Reinaldo José Sagica

A primeira colocada, Beatriz Pimentel, receberá um notebook. Fernanda Queiroz, segunda colocada, ganhará um tablet. Já Isabella Neri, terceira colocada, será premiada com um smartphone. Os professores orientadores também receberão os mesmos prêmios entregues aos três vencedores.