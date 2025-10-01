quarta-feira, outubro 1, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Diretoria da Festa divulga resultado do Concurso de Redação do Círio 2025

Edição número 31 do concurso premia duas estudantes de Belém e uma de Ananindeua.

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) divulgou o resultado do Concurso de Redação do Círio. Na 31ª edição, 104 alunos do ensino médio se inscreveram, sendo 33 da rede pública e 71 de escolas privadas, dos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Soure, Salvaterra e Igarapé-Açu.

O tema da prova foi “A proteção da casa que partilhamos como ato cristão”, estimulando os estudantes a refletirem sobre o cuidado com a criação e a responsabilidade coletiva com o meio ambiente.

A cerimônia de entrega será realizada no dia 7 de outubro, na Casa de Plácido, a partir das 19h, após a missa de abertura do Círio 2025. “Cada edição do Concurso de Redação nos surpreende pela criatividade e sensibilidade dos jovens. Este ano, ao refletirem sobre a proteção da casa comum, eles mostraram que a fé em Nossa Senhora de Nazaré também inspira responsabilidade com a vida e com o futuro do planeta. Ver tantos talentos despontando, vindos de diferentes escolas e municípios, é uma alegria imensa e reforça o papel transformador da educação aliada à fé”, destaca Lilian Acatauassú, membro da Diretoria de Evangelização e organizadora do concurso.

Vencedores

1º LUGAR


Beatriz Pimentel Garcia, 17 anos


3º ano do Colégio Ideal Augusto Montenegro, Belém


Professora: Amanda Cristina Coelho Pessoa

2º LUGAR


Fernanda Gabryella Leal Queiroz, 17 anos


3º ano do Colégio Santa Catarina de Sena, Belém


Professora: Arlete Santos

3º LUGAR


Isabella Rayane dos Santos Neri


3º ano da EEEM Madre Celeste, Ananindeua


Professor: Reinaldo José Sagica

A primeira colocada, Beatriz Pimentel, receberá um notebook. Fernanda Queiroz, segunda colocada, ganhará um tablet. Já Isabella Neri, terceira colocada, será premiada com um smartphone. Os professores orientadores também receberão os mesmos prêmios entregues aos três vencedores.

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Imagem Peregrina visita duas regiões episcopais antes do Círio 2025
Próximo artigo
Vídeo: mãe age rápido e salva filho de caminhão desgovernado

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,265FansLike
3,603FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315