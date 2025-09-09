Jaguatirica é flagrada em área de preservação da Usina Belo Monte

REGISTRO DEMONSTRA A IMPORTÂNCIA DO MONITORAMENTO E A RIQUEZA DA FAUNA AMAZÔNICA

Uma jaguatirica (Leopardus pardalis), felino de hábitos noturnos e grande habilidade de caça, foi registrada pelas câmeras de monitoramento na Área de Preservação Permanente (APP) da Usina Hidrelétrica Belo Monte em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. O avistamento do animal representa mais um indicativo de que a região segue abrigando espécies silvestres que contribuem com o funcionamento saudável dos ecossistemas.

A jaguatirica é um dos felinos mais conhecidos da fauna brasileira. Com pelagem marcada por manchas escuras em forma de rosetas e listras, mede entre 70 centímetros e um metro de comprimento, com peso médio de 11 a 16 quilos. É um animal solitário, que marca território em áreas de floresta preservada. A reprodução acontece ao longo do ano, com ninhadas de até dois filhotes. Na fase inicial, os jovens permanecem próximos à mãe, aprendendo técnicas de caça e sobrevivência. Na cadeia ecológica, exerce papel fundamental no controle populacional de pequenos vertebrados e roedores, ajudando a manter o equilíbrio natural dos ecossistemas. Em 13 anos de monitoramento, o animal já foi registrado 68 vezes na APP da Usina.

“A presença da jaguatirica é um indicativo importante de que a fauna continua ativa e adaptada nas áreas monitoradas. Ao longo dos últimos anos, temos acompanhado espécies de grande relevância ecológica, que encontram em nossas áreas protegidas um ambiente apto para sobreviver. Os monitoramentos que desenvolvemos são essenciais para entendermos a dinâmica da floresta e da vida silvestre e garantir que a biodiversidade da região seja preservada”, afirma Roberto Silva, gerente de Meios Físico e Biótico da Norte Energia.

O registro da jaguatirica soma-se ao de outros animais como o macaco-aranha, a ariranha, a onça-pintada e o cachorro-vinagre, que habitam a APP de Belo Monte, que possui 26 mil hectares de área protegida — o equivalente a 25 mil campos de futebol. Esse conjunto de espécies é um sinal de saúde ambiental nessas áreas florestadas.

O monitoramento da fauna, conduzido pela Norte Energia desde 2012, é parte dos compromissos do licenciamento ambiental da Usina. O programa já identificou mais de 1.200 espécies da região, entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios, morcegos e invertebrados. As ações incluem expedições em diferentes épocas do ano, uso de tecnologia, metodologias específicas e a participação de comunidades locais na coleta de dados. O objetivo é avaliar e acompanhar a dinâmica da fauna e implementar ações de conservação da biodiversidade do entorno da usina.

Por Jéssica Santana/Imagens: Divulgação