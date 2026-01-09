Léo Andrade é o novo zagueiro do Clube do Remo para a temporada 2026

O zagueiro Léo Andrade é o novo contratado do Clube do Remo para 2026. O defensor já está integrado ao elenco azulino que realiza a pré-temporada no CT do Retrô, em Recife.
Léo, de 27 anos, é natural de Curitiba-PR. No currículo atuou pelo Coritiba. Depois, o zagueiro teve passagens por clubes fora do Brasil, como Marítimo, de Portugal, Khimki, da Rússia, Lamia, da Grécia e Suwon Bluewings, da Coreia do Sul.
O novo zagueiro do Leão comentou sobre a expectativa para a temporada. “Chego muito motivado para vestir a camisa do Clube do Remo. O Remo é um clube de massa, com uma história gigante, e vou dar meu máximo em campo para honrar essa camisa”, disse.
FICHA TÉCNICA
LÉO ANDRADE
ZAGUEIRO
27 anos
Nome completo: Leonardo de Andrade Silva
Data de nascimento: 18/04/1998
Naturalidade: Curitiba-PR
Altura: 1,91cm
Peso: 81kg
Clubes: Coritiba, Marítimo, de Portugal, Khimki, da Rússia, Lamia, da Grécia e Suwon Bluewings, da Coreia do Sul.
Por Samara Miranda/Agência Remo/Imagem: Divulgação/Suwon Bluewings