ESPORTE

Léo Andrade é o novo zagueiro do Clube do Remo para a temporada 2026

O zagueiro Léo Andrade é o novo contratado do Clube do Remo para 2026. O defensor já está integrado ao elenco azulino que realiza a pré-temporada no CT do Retrô, em Recife.

Léo, de 27 anos, é natural de Curitiba-PR. No currículo atuou pelo Coritiba. Depois, o zagueiro teve passagens por clubes fora do Brasil, como Marítimo, de Portugal, Khimki, da Rússia, Lamia, da Grécia e Suwon Bluewings, da Coreia do Sul.

O novo zagueiro do Leão comentou sobre a expectativa para a temporada. “Chego muito motivado para vestir a camisa do Clube do Remo. O Remo é um clube de massa, com uma história gigante, e vou dar meu máximo em campo para honrar essa camisa”, disse. 

FICHA TÉCNICA

LÉO ANDRADE

ZAGUEIRO

27 anos

Nome completo: Leonardo de Andrade Silva

Data de nascimento: 18/04/1998

Naturalidade: Curitiba-PR

Altura: 1,91cm

Peso: 81kg

Clubes: Coritiba, Marítimo, de Portugal, Khimki, da Rússia, Lamia, da Grécia e Suwon Bluewings, da Coreia do Sul.

Por Samara Miranda/Agência Remo/Imagem: Divulgação/Suwon Bluewings

