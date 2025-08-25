Mais de 5 mil CNHs aguardam retirada no Detran do Pará

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) enfrenta um acúmulo de mais de 5 mil carteiras de habilitação (CNHs) não retiradas por motoristas. A situação, que já perdura há meses, tem gerado preocupação tanto para o órgão quanto para os condutores que aguardam a liberação dos documentos.

Segundo informações do Detran-PA, a maioria das CNHs não retiradas corresponde a motoristas que realizaram os exames de aptidão física e mental, mas ainda não compareceram à sede do órgão para retirar o documento. O atraso na entrega tem causado transtornos, já que muitos condutores precisam da CNH para realizar atividades cotidianas, como dirigir para o trabalho ou para compromissos pessoais.

Os motoristas que ainda não retiraram suas CNHs devem comparecer à sede do Detran-PA, localizada na Avenida Magalhães Barata, em Belém. É necessário apresentar um documento de identificação oficial com foto e o comprovante de pagamento da taxa de emissão da CNH.

É fundamental que os condutores retirem suas CNHs o quanto antes para evitar problemas legais. Conduzir sem o documento pode resultar em multas e outras penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Imagem: Reprodução