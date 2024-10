Mesmo fora da disputa, Marçal recebeu 19,6 mil votos no 2° turno

Embora estivesse fora da disputa do segundo turno, o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) recebeu o voto de quase 20 mil eleitores, que digitaram o seu número, 28, nas urnas eletrônicas. Como apenas Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) estavam concorrendo, os votos em favor do prtbista não valeram, tendo sido, portanto, anulados.

Em uma disputa acirrada, Marçal acabou como terceiro colocado no primeiro turno, obtendo 28,14% dos votos válidos contra 29,07% de Boulos e 29,48% de Nunes.

No segundo turno deste domingo (27), outros quase 16 mil eleitores também anularam seus votos digitando o número 45, do ex-candidato José Luiz Datena. O 22, da sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi digitado 8.226, enquanto o 13, do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu 13.011 votos.

Ao todo, 430.746 pessoas anularam seus votos. Entretanto, esse número não impactou o resultado das eleições, visto que Nunes foi eleito por 1.069.209 votos de diferença de seu adversário psolista.

Fonte: Pleno news/ Foto: Reprodução/YouTube Flow Podcast