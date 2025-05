Ministro Jader Filho recebe a mais alta honraria da indústria paraense

O ministro das Cidades, Jader Filho, foi condecorado com a medalha do Mérito Industrial Simão Miguel Bitar, a mais alta honraria concedida pelo Sistema Fiepa, em cerimônia realizada na noite desta sexta-feira (23), na sede da Federação das Indústrias do Pará, em Belém.

A homenagem reconhece a contribuição do ministro para o desenvolvimento econômico do Estado, especialmente por sua atuação no enfrentamento ao déficit habitacional e no fortalecimento da construção civil, setor que movimenta mais de 95 segmentos da economia. “Jader Filho trouxe dinamismo e uma gestão comprometida com a redução das desigualdades regionais e sociais”, destacou Alex Carvalho, presidente do Sistema Fiepa.

Em seu discurso, o ministro agradeceu a honraria e ressaltou a força da indústria paraense, citando setores de destaque nacional e internacional, como a metalurgia e a construção civil. Segundo ele, o Ministério das Cidades investe atualmente R$ 7,2 bilhões no Pará, com contratos ativos em 129 dos 144 municípios. A meta é ampliar os investimentos e construir mais de 28 mil unidades habitacionais, com pelo menos 5.320 entregues até março de 2026.

O evento também marcou o lançamento da segunda fase da Jornada COP Mais, iniciativa multissetorial que prepara o setor produtivo paraense para a Conferência Mundial sobre o Clima, que ocorrerá em Belém, em novembro. Foram formalizadas parcerias com o Consórcio da Amazônia Legal e setores industriais de outros estados, com foco em sustentabilidade, transição energética, inovação e rastreabilidade das cadeias produtivas da Amazônia até 2030.

A cerimônia foi prestigiada por diversas autoridades e lideranças, como o senador Jader Barbalho (MDB), o deputado estadual Iran Lima (MDB) e o diretor-superintendente do Sebrae, Rubens Magno.

Imagem: Divulgação