Presidência da COP30 faz apelo por união e foco na implementação do Acordo de Paris

A menos de um mês da 62ª Sessão dos Órgãos Subsidiários (SB), que acontece de 16 a 26 de junho, em Bonn, na Alemanha, a presidência da COP30 divulgou, nesta sexta-feira (23), uma nova carta orientando os negociadores climáticos. O documento, assinado pelo presidente designado da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, reforça a importância do multilateralismo e do fortalecimento do regime climático regido pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC).

Na mensagem, Corrêa do Lago destacou que a credibilidade do processo multilateral está nas mãos dos negociadores e fez um chamado para que concentrem esforços na reconstrução da confiança global, essencial para acelerar e ampliar os resultados na luta contra as mudanças climáticas.

A carta também enfatiza a necessidade de conectar o regime climático à vida real das pessoas e impulsionar a implementação do Acordo de Paris, com metas como triplicar a capacidade global de energia renovável, dobrar a eficiência energética e avançar na transição justa e ordenada para o afastamento dos combustíveis fósseis.

Outro ponto importante foi o apelo para que os países priorizem a empatia e a solidariedade, evitando confrontos nas negociações de Bonn, a fim de garantir que a COP30, marcada para novembro, em Belém, seja um espaço de confiança mútua e avanços concretos.

O documento ainda lembra que a ausência de progresso agora pode comprometer a credibilidade do processo climático global. Entre os temas considerados prioritários estão financiamento climático, mitigação, transparência, igualdade de gênero, transição justa, capacitação, tecnologia e fortalecimento da participação de povos indígenas e comunidades locais.

Por fim, a presidência brasileira reforçou o convite para que todos os países passem “de uma era centrada na negociação para outra centrada na implementação”, destacando o Balanço Global como ferramenta essencial para manter a trajetória climática alinhada ao limite de 1,5°C.

Imagem:Fernando Donasci/MMA