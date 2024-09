Moraes mandar desbloquear 30% do salário de Marcos do Val

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou o desbloqueio de 30% do salário do senador Marcos do Val (Podemos-ES). Em decisão assinada no dia 27 de agosto, o magistrado apontou que “não há necessidade de manutenção total da restrição”.

Ele autorizou o desbloqueio “para permitir que o investigado possa dispor de valores decorrentes de seus vencimentos necessários para sua efetiva subsistência”.

Moraes havia ordenado, no dia 8 de agosto, o bloqueio das contas bancárias do senador. Em 13 de agosto, Marcos do Val falou sobre o bloqueio de R$ 50 milhões de suas contas e a suspensão de seu perfil no Instagram.

Do Val é suspeito de obstrução de justiça por conta de posts sobre o delegado da Polícia Federal (PF), Fábio Schor, principal responsável pelas investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações são do Poder360.

Fonte: Pleno News/Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado