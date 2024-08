Inovação e sustentabilidade no turismo são destaques na FITA 2024, em Santarém

A Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA) 2024 em Santarém, oeste paraense, promete ser um marco para o desenvolvimento do turismo na Região de Integração Baixo Amazonas, com uma programação diversificada para gestores públicos, profissionais do setor, acadêmicos e pessoas que valorizam o potencial do turismo. O evento, que será realizado entre os dias 23 e 25 de agosto, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós, na sede municipal, vai oferecer palestras, painéis e workshops sobre os principais desafios e oportunidades do turismo na Amazônia, e nas demais regiões do Brasil.

A programação será aberta na sexta-feira, 23, com o II Encontro de Interlocutores do Programa de Regionalização do Turismo no Pará, que inclui palestras voltadas aos desafios e às oportunidades do turismo regional. Entre os palestrantes confirmados estão Cleber Gomes, interlocutor estadual do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), e Ana Carla Moura, coordenadora-geral de Definição de Áreas Estratégicas para o Desenvolvimento do Turismo, do Ministério do Turismo.

No decorrer do dia haverá palestras que abordarão desde os critérios do Mapa Brasileiro do Turismo, com o gerente de Estruturação de Destinos da Setur, Hugo Almeida, até as experiências amazônicas na regionalização do setor turístico.

À tarde, a programação terá os painéis, como “Estatísticas do Turismo no Pará”, que discutirá informações essenciais para o incentivo a políticas e investimentos, e “Celebrando a cultura e promovendo o turismo”, que contará com a participação de Mourrambert Flexa (turismólogo e mestre em Antropologia Social) e Sebastião Jr., secretário de Cultura e Turismo de Juruti, município da região.

TURISMO RESPONSÁVEL

Um dos destaques do primeiro dia será o painel “O Pará sob holofotes: a COP 30 e o pioneirismo paraense no turismo sustentável”, que reunirá especialistas para discutir o papel transformador do Estado na promoção do turismo responsável, especialmente no contexto da COP 30.

A cerimônia de abertura da FITA 2024 será no palco principal, às 17h, seguida por palestra-show sobre inovação, criatividade e desenvolvimento sustentável no turismo, ministrada por Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul.

A manhã de sábado (24) reserva painéis sobre governança e organização dos destinos turísticos, análise de dados qualitativos no turismo, e ecoturismo em cenários de mudanças climáticas, além da discussão sobre o uso da plataforma TrustYou, pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), para análise de sentimentos no turismo.

À tarde, o destaque será o Workshop Cadastur, que abordará formalização, crédito e outras soluções para empreendedores do setor, com participação de representantes do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Banpará (Banco do Estado do Pará) e Banco da Amazônia (Basa).

MÍDIAS SOCIAIS E TRILHAS

Paralelamente, no Auditório 2, será discutido o papel das mídias sociais na produção e consumo do turismo, enquanto no Auditório 3 ocorrerá o 1° Seminário de Trilhas do Pará, com palestras que destacarão a importância da Rede Brasileira de Trilhas e a implantação de trilhas de longo curso no Estado.

Com uma programação diversificada e direcionada para atender diferentes interesses e necessidades, a FITA 2024 se consolida como um evento de extrema importância para o turismo na Amazônia, ao promover troca de conhecimentos, fortalecimento de redes e fomento de novas parcerias.

Imagem: Marcelo Seabra/Agência Pará de Notícias