Mulher morre carbonizada durante incêndio de barraco no Guamá

A motociclista de atividade por aplicativo Luana Nazaré Miranda Maciel, de idade entre 29 a 31 anos, morreu carbonizada quando um incêndio tomou conta do barraco onde morava com a filha de 10 anos na travessa 25 de Junho, no bairro do Guamá, em Belém. O corpo da vítima foi localizado pelos bombeiros às proximidades do fogão.

O incêndio começou por volta das 4h da madrugada desta segunda-feira, 03, e assustou moradores da vizinhança, receosos que as chamas tomassem conta das outras casas, muitas delas, de madeira.7-

Imediatamente, os vizinhos se acordaram com a barulheira e os gritos de socorro da vítima. Assim, com baldes e mangueiras, deram início ao combate ao fogo pela frente e pelos fundos da casa que estava toda fechada, no entanto, esse só foi controlado a quando da chegada do Corpo de Bombeiros Militar, que se fez presente com duas viaturas de combate a incêndios. O foto foi controlado e o corpo da pobre senhora localizado. Até às 7h, era aguardada a chegada da Polícia Técnica para o levantamento de local e remoção do corpo para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

PREOCUPAÇÃO

Vizinhos estavam receosos de que a menina de 10 anos, filha de Luana, também tivesse morrido enquanto dormia. No entanto, os bombeiros tiveram a confirmação de que a criança não estava em casa, mas na casa de familiares, onde teria passado o final de semana.

Até o momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas, o que será esclarecido com a perícia do Corpo de Bombeiros Militar.

Muitos incêndios têm se registrado na região do bairro do Guamá ao longo deste ano, mas, em vários anos, é a primeira vez que há um registro de óbito numa ocorrência desta magnitude.

