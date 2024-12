MP promove audiência pública para tratar da regulamentação da lei estadual para migrantes e escutá-los

Será nessa sexta-feira, 06, a audiência pública que o Ministério Público Federal (MPF) vai realizar em Belém (PA) para promover escuta aberta de migrantes, apátridas, solicitantes de refúgio e refugiados no Pará. O evento também vai tratar dos termos da regulamentação da Lei Estadual 9.662/2022, que instituiu a Política Estadual para Migrantes e, este ano, foi alterada pela Lei 10.693/2024, que criou o Conselho Estadual de Migrantes, Solicitante de Refúgio, Refugiados e Apátridas.

A audiência pública, que é promovida pelo MPF por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, será realizada a partir das 14 horas, no auditório da sede do MPF na capital paraense, localizada na rua Domingos Marreiros, 690, bairro do Umarizal. O evento será transmitido pelo canal da unidade do MPF no Pará no YouTube, em www.mpf.mp.br/pa/youtube.

O MPF convida toda a sociedade a participar, e enviou convites específicos às seguintes autoridades:

governador do Estado do Pará;

titulares das secretarias estaduais de Justiça, Planejamento e Administração, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, e Segurança Pública;

procurador-geral do Estado do Pará;

delegado-geral da Polícia Civil do Pará;

comandante-geral da Polícia Militar do Pará;

delegado-chefe da Delegacia de Polícia de Imigração da Polícia Federal no Pará,

presidente da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), responsável pela gestão da Política de Assistência Social no Município de Belém;

procurador federal dos Direitos do Cidadão, no interesse do Grupo de Trabalho Migração e Refúgio;

defensor público-chefe da Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE/PA);

defensor público-chefe da Defensoria Pública da União (DPU) no Pará;

promotora de Justiça coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Também foram enviados convites específicos a entidades interessadas na temática, como as Agências da Organização das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e para as Migrações (OIM), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cáritas Brasileira, dentre outras.

Desde 2022, quando foi publicada a lei que instituiu a Política Estadual para Migrantes no Pará, o MPF e órgãos do sistema de Justiça no Estado vinham apontando que a criação do Conselho Estadual de Migrantes, Solicitantes de Refúgio, Refugiados e Apátridas era uma das medidas urgentes para a completa efetivação dessa política.

Em junho deste ano, MPF, MPPA, DPU e DPE/PA solicitaram ao governo do Pará prioridade no envio, à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), da proposta de regulamentação da Lei Estadual de Migrações. Também participaram da decisão representantes da Acnur.

Em setembro, o Conselho Estadual de Migrantes, Solicitantes de Refúgio, Refugiados e Apátridas foi criado, por meio da Lei 10.693/2024. No entanto, as competências, composição, estrutura e funcionamento do conselho precisam ser estabelecidas em regulamento, o que ainda não ocorreu.

Apesar de ter sido publicada há mais de dois anos – em julho de 2022 –, a lei que instituiu a Política Estadual para migrantes também ainda não foi regulamentada. Sem a regulamentação, a lei não tem resultados práticos. A lei estabelece objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias para proteger os direitos de migrantes, solicitantes de refúgio, refugiados e apátridas.

