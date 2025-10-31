Polícia Civil prende nove integrantes de facção criminosa no Pará e em Santa Catarina

A Polícia Civil do Pará, em uma operação conjunta com autoridades de Santa Catarina, conseguiu prender nove integrantes de uma facção criminosa que atuava em diferentes estados do país. Entre os suspeitos, estavam homens envolvidos em tráfico de drogas, homicídios, extorsões e associação criminosa, segundo informações da polícia.

A operação teve caráter interestadual, com mandados cumpridos em cidades do Pará e do Sul do país. A ação reforça a cooperação entre polícias estaduais, mostrando que facções criminosas que atuam em diferentes regiões não conseguem escapar do alcance da lei.

Segundo a Polícia Civil, a investigação durou meses, utilizando monitoramento eletrônico, análise de comunicações e trabalho de campo. Os suspeitos detidos ocupavam diferentes funções dentro da organização, coordenando desde a distribuição de drogas até a execução de crimes violentos.

Além das prisões, a operação resultou na apreensão de armas, drogas, veículos e outros materiais utilizados para a prática criminosa, desarticulando a estrutura logística da facção. A polícia destacou que essas ações são fundamentais para garantir a segurança da população, especialmente em um momento em que a cidade de Belém recebe grande visibilidade nacional e internacional com a realização da COP 30.

As investigações continuam, e a polícia afirma que novas prisões podem ocorrer, além de medidas para desmantelar por completo a rede criminosa. As autoridades reforçam a importância de denúncias da população e da colaboração entre estados para combater crimes que ultrapassam fronteiras.

O resultado da operação é um exemplo de como o trabalho integrado e planejado das forças de segurança pode impactar diretamente na redução da violência e na proteção da sociedade.

Imagem: Divulgação