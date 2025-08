Nova Doca chega a 93% de execução e revela o visual da Quadra 5 à população de Belém

A Quadra 5 do Parque Linear da Nova Doca atingiu 93% de execução das obras e agora já está liberada para visualização pela população de Belém. Os tapumes foram removidos no trecho da Avenida Visconde de Souza Franco, entre as ruas Cônego Jerônimo Pimentel / Manoel Barata e Bernal do Couto / Ó de Almeida. O espaço recebeu pavimentação asfáltica e já começa a mostrar sua infraestrutura finalizada in loco .

O projeto é um dos principais legados da COP30, que será sediada em Belém em novembro de 2025, e integra uma série de intervenções urbanísticas e ambientais executadas pelo Governo do Pará com parceria da Itaipu Binacional . O secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral, destacou que o Parque Linear já se tornou uma realidade visível e que o governo reforça os trabalhos para entrega total antes do evento .

Principais características da Quadra 5:

Ciclovia e bancos de convivência com quiosques para contemplação.

Paisagismo sustentável, com plantio de 12 de um total previsto de 180 árvores ao longo de todas as quadras.

Sistema de wetland jardins filtrantes que purificam a água do canal usando plantas que absorvem impurezas e contribuem para a oxigenação natural do ambiente.

Infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto, conectada à Estação de Tratamento do Una, com 72% dos serviços de saneamento já concluídos .

Com extensão total de 1,2 km e um investimento integrado de paisagismo, drenagem, urbanização e controle de maré, o Parque Linear da Nova Doca também inclui ciclovia, passarelas, iluminação sustentável e áreas de lazer ao longo da Avenida Visconde de Souza Franco .

Imagem: Agência Pará