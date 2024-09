Nunes, Boulos e Marçal seguem empatados em São Paulo, diz pesquisa RealTime Big Data

Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (Psol) e Pablo Marçal (PRTB) continuam em empate técnico nas intenções de voto para Prefeitura de São Paulo, conforme pesquisa RealTime Big Data divulgada na madrugada desta segunda-feira (16).

Nunes aparece com 24% das intenções de voto no levantamento, enquanto Boulos e Marçal têm 22% cada. A margem de erro é de três pontos percentuais. Em comparação com a edição anterior da pesquisa do mesmo instituto, publicada no dia 3 de setembro, os três candidatos apresentaram um discreto aumento na pontuação, embora já aparecessem empatados. Marçal tinha 21% das intenções de voto. Boulos e Nunes apareciam com 20%.

A candidata Tabata Amaral (PSB) tem 9% das intenções de voto; José Luiz Datena (PSDB), aparece com 6% e Marina Helena (Novo), tem 3%. Nulos e brancos somam 6% e não quiseram ou não souberam responder, 7%. Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Marçal e Nunes aparecem empatados com 15% e Boulos com 14%.

A pesquisa foi encomendada pela Record e ouviu 1500 pessoas entre sexta (13) e sábado (14).

Imagem e fonte: Brasil de Fato