Operação desarticula suspeita de furto de energia no nordeste do estado

Residências e estabelecimentos comerciais estavam com supostos desvios de energia elétrica

Uma operação de combate ao furto de energia elétrica da Polícia Civil (PC), com a participação da Polícia Científica, desmobilizou, na segunda-feira, 4, entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, suspeita de furto de energia nas cidades de Castanhal, Santa Luzia do Pará e Nova Esperança do Piriá, nordeste do Estado.

Informações preliminares detalham que os supostos desvios de energia foram praticados há alguns meses. Estima-se que, neste período, os medidores tenham deixado de registrar 117,3 MWh, energia suficiente para atender 122 casas populares durante um ano.

Duas fazendas, em Santa Luzia do Pará; uma plantação de açaí, em Nova Esperança do Piriá; e diversas casas em Castanhal estavam em locais que estavam com os medidores supostamente fraudados.

Como denunciar desvio de energia

Furtar energia é crime passível de pena que pode chegar até 8 anos de prisão. A prática também coloca a vida da população em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar inte​rrupções.