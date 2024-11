Esmac promove 12º encontro de ensino, pesquisa e extensão – EPEX 2024

De 12 a 14 de novembro, a Faculdade ESMAC será o cenário de discussões fundamentais para o desenvolvimento sustentável da Amazônia durante o 12º Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão (EPEX) 2024. Com o tema “Bioeconomia: desenvolvimento sustentável e inovações na Amazônia brasileira”, o evento reunirá acadêmicos, pesquisadores, profissionais e estudantes para uma rica troca de conhecimentos que busca fortalecer a bioeconomia como caminho para um futuro mais sustentável.

O EPEX é um evento anual de referência, cuja missão é promover e fortalecer os pilares do ensino superior: o ensino, a pesquisa e a extensão. Em sua 12ª edição, o encontro é uma oportunidade singular para que a comunidade acadêmica e profissionais de diversas instituições compartilhem práticas, resultados de pesquisas e projetos inovadores que contribuem para a sociedade e para a preservação da Amazônia.

PROGRAMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

O evento será realizado nas instalações da ESMAC, com painéis, palestras, oficinas e apresentações de projetos que exploram soluções sustentáveis e inovadoras para a Amazônia, especialmente por meio da bioeconomia. Entre os temas abordados, estarão as tecnologias e estratégias para o uso sustentável dos recursos naturais, práticas de conservação e alternativas econômicas que respeitem a biodiversidade e a cultura regional.

SOBRE O EPEX

O Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão é um evento anual promovido pela Faculdade ESMAC, voltado ao fortalecimento da integração entre a pesquisa acadêmica, o ensino e a extensão. É uma oportunidade para que a instituição compartilhe com a comunidade os conhecimentos e inovações que desenvolve, fortalecendo o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a construção de uma Amazônia mais equilibrada e promissora.

Serviço

12º Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – EPEX 2024

Tema: “Bioeconomia: desenvolvimento sustentável e inovações na Amazônia brasileira”

Data: 12 a 14 de novembro de 2024

Local: Faculdade ESMAC, Belém, PA

Imagem: Divulgação