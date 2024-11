De Repente…

Ninguém entende como o açaí, que baixou de preço por estar em plena safra, na maioria dos vendedores, certos locais mantém os preços elevados como na época da entressafra ou da escassez do produto. ///// Inclusive, em Belém, há diversas casas e restaurantes especializados na venda do produto para consumo no local, acompanhado de diversas iguarias, como peixes, carnes etc. ///// Mas os preços são praticados pela hora da morte. ///// Acreditem: tem muito político que, agora, passada a eleição municipal, já estão preocupados com o desenrolar dos acontecimentos para a eleição de 2026. ///// Os verdadeiros interesses da população ficam para depois. Mero detalhe… ///// Agnaldo Rayol, Gugu Liberado e Nahin nos deixaram depois de sofrerem quedas em suas casas, acidentes domésticos. Uma lástima e uma triste coincidência. ///// Comércio se volta agora para a Black Friday, neste mês. O período abre as expectativas para as vendas de fim de ano, as maiores de todas as épocas. ///// Também ficam ouriçados os comerciários que estão fora do mercado, afinal, é hora de contratar funcionário temporário para incrementar as vendas e dar suporte à demanda, às metas. Muitos já pensam, como é de costume, em dar o melhor de si para ficarem contratados permanentemente. E ficam mesmo, a depender a competência, do carisma, da seriedade no trabalho, bom relacionamento, assiduidade, responsabilidade etc, etc. ///// Serviço de renovação do Cadúnico no CRAS da Pedreira vem sendo prejudicado pelas constantes “quedas” no sistema. Ontem, havia uma multidão de beneficiários do INSS querendo fazer a atualização do cadastro, mas o serviço foi transferido para a próxima sexta-feira. ///// Esses usuários estão com os benefícios suspensos, e muitos passaram a noite na porta do órgão, na Travessa Timbó, para serem os primeiros atendidos… ///// Serasa realiza o feirão da negociação na agência central dos Correios, na Avenida Presidente Vargas. Os descontos de juros chegam a quase 100% do valor a pagar. ///// Mais uma oportunidade de os devedores se ajustarem para voltar a ter nome limpo e crédito aberto na praça.