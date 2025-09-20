sábado, setembro 20, 2025
Operação Impulsus 2 mobiliza 500 agentes em ações integradas de segurança em Marituba

Mais de 500 agentes de segurança pública participaram nesta sexta-feira (19/9) do lançamento da Operação Impulsus 2, promovida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), com o apoio de órgãos estaduais e municipais, para reforçar o combate à criminalidade em Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

A ação acontece nos bairros com maiores índices de violência ou risco, como Santa Clara, Santa Lúcia, Conjunto Albatroz, Canaã, Almir Gabriel, Novo Horizonte, Nova União, São Francisco, União, Beija-Flor e na área conhecida como Invasão do Japonês.  Os agentes atuam em todos os turnos manhã, tarde e noite com patrulhamento ostensivo, barreiras, fiscalização de estabelecimentos, policiamento judiciário e uso intensivo de videomonitoramento.

Principais estratégias e recursos envolvidos

A operação conta com 154 viaturas, 57 motocicletas, 2 cães farejadores e 2 guinchos para apoio logístico.

Há participação do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), que realiza sobrevoos de apoio.

Núcleos de fiscalização vão inspecionar bares, restaurantes, casas de shows e similares, vistorias de trânsito, controle de fluxo de veículos e operações contra infrações.

Também haverá zonas de exclusão para pessoas monitoradas judicialmente que têm medidas restritivas, com ação da SEAP (Secretaria de Administração Penitenciária), inclusive para localizar foragidos da justiça.

O foco central da Impulsus 2 é retomar práticas criminosas como roubos, furtos, ameaças, extorsão, tráfico de drogas e atuação de organizações criminosas, além de coibir ilícitos em locais de convivência pública. O objetivo é dar sensação de segurança à população, prevenir delitos e melhorar a ordem nos espaços urbanos de Marituba.

O secretário Ualame Machado afirmou que a ação mostra o compromisso do governo estadual com a segurança, reforçando que medidas ostensivas aliadas ao monitoramento vão contribuir para diminuir a criminalidade e garantir tranquilidade para os moradores.

Imagem: Agência Pará

