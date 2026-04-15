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ENTRETENIMENTO

Vídeo: Zé Felipe abre o jogo sobre vida de solteiro após fim com Ana Castela

O cantor Zé Felipe foi o convidado da última terça-feira (14) do PodCats e, como não poderia ser diferente, o status de seu coração foi um dos temas centrais da conversa. Pela primeira vez de forma mais direta, o artista revelou como tem lidado com a solteirice após o término do seu relacionamento com a “Boiadeira”, Ana Castela.

Questionado se já havia “feito a fila andar” e beijado outras pessoas desde o rompimento, Zé Felipe foi enfático ao dizer que, embora já tenham se passado quatro meses, ele ainda não buscou novas interações românticas.

“Não tô fazendo nada disso, só vivendo mesmo”, confessou o cantor, demonstrando que o momento é de foco pessoal e tranquilidade.

Quatro meses de calmaria

O anúncio do término entre Zé Felipe e Ana Castela foi um dos assuntos mais comentados do mundo sertanejo recentemente. Desde então, o cantor tem mantido uma postura discreta em relação a novos affairs, preferindo se dedicar à carreira e à rotina pessoal.

A declaração no podcast serviu para afastar rumores de que ele já estaria em um novo relacionamento. Para os fãs, a resposta mostrou um lado mais reflexivo do artista, que parece não ter pressa para iniciar um novo capítulo amoroso.

Repercussão

Nas redes sociais, a fala de Zé Felipe dividiu opiniões. Enquanto alguns seguidores elogiaram o fato de ele estar “respeitando o próprio tempo”, outros brincaram que o cantor está apenas “fazendo mistério” sobre a vida privada.

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