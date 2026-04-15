Vídeo: “Tá gordinho”; Neymar perde a paciência e bate boca com torcedor na Vila Belmiro

Após empate amargo na Sul-Americana, camisa 10 do Santos ironiza crítico e dispara: “Vou te dar um minuto de fama”.

O empate em 1 a 1 entre Santos e Deportivo Recoleta, pela segunda rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana, terminou em confusão na Vila Belmiro na terça-feira (14). O principal alvo da fúria santista foi o camisa 10, Neymar, que não se calou diante das cobranças e protagonizou cenas de tensão à beira do gramado.

A discussão começou logo após o apito final. Antes mesmo de conceder entrevista à ESPN, Neymar foi hostilizado por um grupo de torcedores e respondeu com um sinal de “silêncio”. Ao tentar justificar o tropeço diante do time paraguaio, o craque admitiu falhas, mas defendeu o desempenho da equipe.

“Erramos todos. Faz parte. Acho que criamos bastante, jogamos bem. A torcida fica nervosa, mas nosso time está jogando. Eu entendo a frustração, mas futebol é assim, às vezes a bola não entra”, declarou.

“Vou te dar um minuto de fama”

A situação piorou quando Neymar se dirigia ao vestiário. Segundo registros da reportagem da ESPN, o jogador voltou a debater com torcedores na arquibancada e partiu para o ataque pessoal, ironizando a forma física de um santista.

“Você devia ter treinado mais. Tá gordinho”, disparou o jogador entre risos. Após se afastar, Neymar retornou para encarar o mesmo torcedor de forma irônica: “Você tem razão… tá feliz? Eu sou mimado? Estou dando aqui a vida. Vou te dar um minuto de fama”, disse, aproximando-se da grade.

Foco no treino

Questionado sobre como o Peixe pode evoluir para a sequência da temporada e acalmar os ânimos da arquibancada, o atacante foi curto e grosso: “Treinando… É isso o que a gente tem que fazer”.

O resultado amargo em casa e a postura do ídolo diante das críticas devem repercutir intensamente nos próximos dias, especialmente com o Santos precisando de resultados imediatos para não se complicar na competição continental.