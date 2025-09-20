Pará leva ouro no futsal feminino e bronze no basquetebol feminino nos Jogos da Juventude

O Pará teve uma semana memorável nos Jogos da Juventude Caixa 2025, com talentos jovens conquistando pódios importantes em Brasília. A equipe de futsal feminino levantou a medalha de ouro na 3ª divisão e ainda garantiu o acesso inédito à 2ª divisão nacional. Já no basquetebol feminino, as atletas paraenses conquistaram o bronze, reforçando a força do estado no esporte escolar.

No futsal, a final contra São Paulo foi emocionante. O tempo normal terminou empatado em 1 a 1, e a vitória saiu nos pênaltis. A jovem Ana Braga brilhou ao converter sua cobrança decisiva, após erro da adversária, decretando o título para o Pará. O técnico Dhones Oliveira destacou que o grupo enfrentou adversidades: “entramos com três meninas machucadas”, afirmou, ressaltando o esforço físico e mental do time.

As conquistas não pararam por aí. No basquetebol feminino, o bronze veio como reconhecimento do trabalho consistente. As atletas também celebraram o feito como mais uma prova de que o investimento no esporte escolar está rendendo frutos.

Além disso, o Pará já soma outras medalhas nas Jogos da Juventude: bronze no ciclismo (prova de velocidade feminina), wrestling com três pódios (uma prata na luta greco-romana individual e dois bronzes por equipes) e participação destacada em várias modalidades.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, comentou que essas conquistas mostram o crescimento do esporte no Pará. Ele enfatizou que o apoio institucional, infraestrutura e incentivos têm sido fundamentais para que jovens atletas possam competir nacionalmente com destaque.

Imagem: Agência Pará