Vídeo: noiva em MT vira piada na internet ao confundir agentes com atração erótica

A celebração do chá de lingerie de Daiana Perez, de 33 anos, foi interrompida quando um vizinho incomodado com o barulho da música chamou a polícia.

A noiva e influenciadora digital Daiana Perez, de 33 anos, se tornou um fenômeno nas redes sociais após um vídeo de seu chá de lingerie, realizado no último sábado (25) em Carlinda (MT), a 704 km de Cuiabá. A confusão começou quando Daiana e suas amigas confundiram dois policiais militares, que atendiam uma denúncia de som alto, com dançarinos eróticos contratados para a festa.

A celebração, com luzes e balões, corria animadamente na casa de uma amiga, em preparação para o pré-casamento. Segundo Daiana, a situação inusitada teve início quando um vizinho denunciou o volume da música, o que levou a dupla de policiais a bater no portão.

“Minhas amigas brincaram: ‘Daiana, faltou o Gogo Boy’. Elas estavam brincando e daí do nada a polícia me aparece,” relatou a noiva ao g1. “As meninas que são da outra cidade falaram ‘gente, quem é que chamou os gogo boys?’ Pensa na vergonha”.

Daiana reconheceu um dos agentes e alertou as amigas que se tratava de uma ocorrência séria. Os policiais entenderam o contexto da festa e pediram apenas que o som da música e do microfone fosse abaixado. Após a saída dos policiais, as amigas caíram na risada com a coincidência. O g1 procurou a Polícia Militar de Carlinda, mas não obteve retorno.

Casamento com Um Propósito: O Sonho de Adoção

O casamento de Daiana com o jornalista Fabrício Nunes, de 39 anos, marcado para novembro, carrega um propósito maior: o sonho de serem pais. Juntos há nove anos, o casal se conheceu quando Fabrício alugou uma quitinete do avô de Daiana, e ela ficou responsável por entregar as chaves.

“A gente começou a paquerar, namorar e estamos junto há 9 anos,” relembrou Daiana.

A influenciadora explicou que, por uma questão médica, não pode gerar filhos, e a adoção se tornou a forma de realizar o sonho que os dois compartilham. Para dar prosseguimento ao processo de adoção, eles precisavam oficializar a união. “A gente resolveu fazer uma coisa só a família e os padrinhos para poder adotar mesmo. É um sonho da gente. Na verdade, o sonho mesmo era ter filhos, né? Mas como eu não posso, a gente resolveu que tava na hora de ter uma criança em casa e a gente quer muito poder adotar,” concluiu.

Se inscreva no canal: