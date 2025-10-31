sexta-feira, outubro 31, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: noiva em MT vira piada na internet ao confundir agentes com atração erótica

A celebração do chá de lingerie de Daiana Perez, de 33 anos, foi interrompida quando um vizinho incomodado com o barulho da música chamou a polícia.

A noiva e influenciadora digital Daiana Perez, de 33 anos, se tornou um fenômeno nas redes sociais após um vídeo de seu chá de lingerie, realizado no último sábado (25) em Carlinda (MT), a 704 km de Cuiabá. A confusão começou quando Daiana e suas amigas confundiram dois policiais militares, que atendiam uma denúncia de som alto, com dançarinos eróticos contratados para a festa.

A celebração, com luzes e balões, corria animadamente na casa de uma amiga, em preparação para o pré-casamento. Segundo Daiana, a situação inusitada teve início quando um vizinho denunciou o volume da música, o que levou a dupla de policiais a bater no portão.

“Minhas amigas brincaram: ‘Daiana, faltou o Gogo Boy’. Elas estavam brincando e daí do nada a polícia me aparece,” relatou a noiva ao g1. “As meninas que são da outra cidade falaram ‘gente, quem é que chamou os gogo boys?’ Pensa na vergonha”.

Daiana reconheceu um dos agentes e alertou as amigas que se tratava de uma ocorrência séria. Os policiais entenderam o contexto da festa e pediram apenas que o som da música e do microfone fosse abaixado. Após a saída dos policiais, as amigas caíram na risada com a coincidência. O g1 procurou a Polícia Militar de Carlinda, mas não obteve retorno.

Casamento com Um Propósito: O Sonho de Adoção

O casamento de Daiana com o jornalista Fabrício Nunes, de 39 anos, marcado para novembro, carrega um propósito maior: o sonho de serem pais. Juntos há nove anos, o casal se conheceu quando Fabrício alugou uma quitinete do avô de Daiana, e ela ficou responsável por entregar as chaves.

“A gente começou a paquerar, namorar e estamos junto há 9 anos,” relembrou Daiana.

A influenciadora explicou que, por uma questão médica, não pode gerar filhos, e a adoção se tornou a forma de realizar o sonho que os dois compartilham. Para dar prosseguimento ao processo de adoção, eles precisavam oficializar a união. “A gente resolveu fazer uma coisa só a família e os padrinhos para poder adotar mesmo. É um sonho da gente. Na verdade, o sonho mesmo era ter filhos, né? Mas como eu não posso, a gente resolveu que tava na hora de ter uma criança em casa e a gente quer muito poder adotar,” concluiu.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Parque Mangal das Garças promove oficina infantil especial de Halloween Amazônico em Belém
Próximo artigo
Pará lidera geração de empregos formais na Região Norte nos primeiros nove meses de 2025

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,213FansLike
3,592FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315