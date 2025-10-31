Parque Mangal das Garças promove oficina infantil especial de Halloween Amazônico em Belém

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, vai receber neste domingo (2) uma edição especial do projeto infantil Ecoarte, com o tema Halloween Amazônico. A iniciativa combina arte, cultura regional e educação ambiental, oferecendo uma experiência lúdica e educativa para crianças de todas as idades. A oficina acontecerá no anfiteatro do parque, a partir das 10 h, e tem como objetivo despertar a criatividade e o interesse pela preservação da natureza.

Durante a oficina, as crianças serão convidadas a criar peças artísticas utilizando materiais naturais coletados no próprio parque, como folhas, sementes, galhos e cascas, que servirão como carimbos e elementos decorativos para bandeirinhas e enfeites com temática amazônica. A idealizadora do projeto, Mayara Cohen, explica que a proposta é aproximar os pequenos da natureza de forma divertida: “Queremos unir a fantasia do Halloween à riqueza da Amazônia, incentivando a educação ambiental e a expressão artística ao mesmo tempo.”

Além da oficina, o parque mantém sua programação regular, com atividades de observação e interação com animais, como alimentação das iguanas às 8h30, soltura de borboletas e alimentação das tartarugas às 10h15, entre outras experiências educativas. A visitação é gratuita, mas o acesso a espaços monitorados, como o borboletário, custa R$ 9 (inteira) e R$ 4,50 (meia). O parque funciona de terça a domingo, das 8h às 18h, com fechamento às segundas para manutenção.

O Halloween Amazônico no Mangal das Garças é um exemplo de como a cultura regional e as práticas de sustentabilidade podem ser integradas de forma criativa. Ao transformar elementos da floresta em ferramentas de arte, a iniciativa promove valorização da biodiversidade e sensibilização ambiental desde a infância.

O parque recomenda que os participantes usem roupas confortáveis, tragam garrafinha de água e estejam preparados para atividades ao ar livre. Para famílias e turistas, é uma oportunidade de celebrar a data de forma educativa e divertida, conectando crianças à fauna, flora e tradições amazônicas.

Imagem: Divulgação