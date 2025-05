PF autua dois passageiros com munição no aeroporto de Marabá

Agentes da Polícia Federal pegaram e autuaram em flagrante dois passageiros por posse irregular de munição no Aeroporto de Marabá, no sudeste do Pará. As prisões e apreensões da munição aconteceram anteontem, terça-feira, 20.

No primeiro voo, foi identificado pelo raio X cinco munições de calibre 22 dentro de uma necessaire que continha medicamentos. Horas mais tarde, a segunda ocorrência foi semelhante: oito munições de calibre 38 foram identificadas pelo raio X, em pasta com documentos pessoais.

Em ambos os casos, os agentes aeroportuários acionaram a Polícia Federal, que encaminhou os passageiros para serem autuados conforme prevê o Estatuto do Desarmamento, sendo liberados em seguida.

Da Ascom da SRPF-PA em Marabá