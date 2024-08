Polícia Civil do Pará prende em Manaus suspeitos de envolvimento em estelionato praticado no Marajó

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Soure, em parceria com a Polícia Civil do Amazonas (PCAM), cumpriu cinco mandados de prisão preventiva, e busca e apreensão na cidade de Manaus (AM). A ação faz parte das investigações de crimes de estelionato virtual, associação criminosa e lavagem de capitais.

O delegado-geral da PCPA, Walter Resende, ressaltou a integração e parceria entre as forças de segurança. “A união de esforços entre a Polícia Civil do Pará e do Amazonas foi fundamental nesta operação exitosa que atuou no combate ao estelionato, especialmente contra os paraenses. A integração entre as forças e compartilhamentos de informações, fortalecem o nosso trabalho que atua no enfrentamento e combate para desarticular esquemas fraudulentos, garantindo, assim, maior segurança e justiça para os cidadãos”, concluiu o gestor.

Conforme as investigações, após registro de ocorrência na Delegacia de Soure, a vítima relatou ter transferido R$ 6.000 relacionado à compra de um veículo e que foi verificado que ela havia transferido os valores para golpistas.

Do mesmo modo, as investigações apontaram que todo o esquema criminoso era realizado na cidade de Manaus, sendo as vítimas residentes em todos os locais do país.

O delegado Rodrigo Amorim, titular da 5ª Superintendência Regional dos Campos do Marajó, explicou como os suspeitos agiam para obterem sucesso no crime. “Os criminosos utilizam anúncios de venda de veículos de terceiros nos aplicativos de vendas para enganar as vítimas, agindo como falsos intermediários. Assim, após a realização de investigação financeira e cibernética realizada pela equipe da Delegacia de Soure, foi possível identificar os autores do crimes, os quais movimentaram cerca de R$ 165.000,00 apenas nos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024”, contou o delegado.

A ação integrada contou com apoio de policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da PCAM, onde dos oitos mandados de prisão, cinco resultaram na prisão de suspeitos que passaram por interrogatórios realizados por policiais civis da Delegacia de Soure de forma virtual.

Imagens: Agência Pará de Notícias