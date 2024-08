FITA 2024: Profissionais do setor do turismo destacam negócios e descentralização do evento

A 12ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita) 2024, realizada em Santarém, trouxe visibilidade e relevância para a região do Baixo Tapajós, destacando seu potencial turístico e estratégico para o desenvolvimento do Baixo Amazonas. Com o tema “Amazônia Viva: Encontros Mágicos nos Rios Tapajós e Amazonas”, o evento conectou discussões sobre sustentabilidade e a biodiversidade amazônica, preparando o terreno para a COP 30, que será realizada em Belém em 2025.

Um dos pontos altos da Fita 2024 foi a rodada de negócios, que reuniu empresários e operadores turísticos de diversas partes do Brasil. A percepção positiva dos participantes reforçou a importância desse formato para o fortalecimento da cadeia produtiva do turismo na Amazônia.

Tiago Silva, engenheiro de produção e CEO da Boto Gelato da Amazônia, destacou a relevância do evento para o setor. “Foi um evento de extrema importância para a região do Tapajós, dando visibilidade e relevância, mostrando seu potencial turístico e estratégico. Fizemos excelentes negócios, especialmente por termos a oportunidade de mostrar sabores de sorvetes com misturas inusitadas, enaltecendo a biodiversidade de sabores da Amazônia”, comentou.

Tiago Silva também elogiou a organização e a participação ativa das autoridades estaduais e municipais no evento. “O que me chamou a atenção foi a preocupação e presença constante dos representantes do estado, como o ministro Celso Sabino e o secretário de Turismo do Pará, Lucas Vieira. Esta feira foi fundamental para toda a cadeia produtiva da região”, disse.

Outro destaque veio de Marcos Marçal, sócio-diretor da Kayré Experiências Amazônicas. Ele destacou a importância da rodada de negócios na geração de novas oportunidades. “Para a Kayré, a prospecção de negócios foi excelente. Acredito que devemos focar muito nesse formato. Todos com quem conversei, que acabaram de conhecer a região, estavam encantados e super interessados em trazer grupos para cá”, afirmou.

A Fita 2024, que marcou a primeira edição do evento fora de Belém, também inovou ao incluir uma programação de vivências em Santarém no último dia, permitindo que os participantes experimentassem a cultura e as belezas naturais da região em primeira mão. Além disso, o 1º Feirão do Turismo ‘Conheça o Brasil’, realizado paralelamente à feira, ofereceu pacotes turísticos e descontos especiais, fortalecendo ainda mais o turismo local.

Com uma estrutura e uma ambientação que capturou a essência da Amazônia, a Fita 2024 solidificou seu papel como um evento estratégico para o desenvolvimento sustentável do turismo no Pará. A presença de empresários, operadores e autoridades, somada ao sucesso da rodada de negócios, aponta para um futuro promissor para o turismo na Amazônia.

Imagens: Agência Pará de Notícias