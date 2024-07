Ponta de Pedras conquista Troféu Eficiência da regional Marajó II do Joapa

A XIII Edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), promovida pelo Governo do Pará por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Paraense de Futsal — Fefuspa, encerrou no último sábado, 13, sua segunda regional Marajó II, na cidade-sede Soure, com os visitantes de Ponta de Pedras conquistando o Troféu Eficiência com 43 pontos.

A segunda regional recebeu mais de 500 atletas e seis municípios participantes, que foram: Soure, Muaná, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Ponta de Pedras e Salvaterra, tendo as modalidades de Voleibol, Futebol de Areia, Futsal, Handebol e Tênis de Mesa. O evento foi realizado no Ginásio Abel Nunes Figueiredo, Arena do Cruzeiro, Escola Dagmar Gonçalves e Auditório da Prefeitura de Soure.

O secretário em exercício da Seel, Fabiano Scherer, ressaltou a realização da segunda regional no Marajó, na cidade de Soure. “Nós do Governo do Estado, por meio da Seel, estamos felizes por finalizarmos mais uma regional no Marajó, a segunda regional. Essas regionais são a inclusão e o fomento através do esporte”, disse o secretário em exercício.

O secretário de esporte de Ponta de Pedras, Júnior Malato, destaca a sua felicidade pela conquista do Troféu Eficiência. “Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos aos nossos atletas e comissão técnica de Ponta de Pedras pelo desempenho exemplar e dedicação nos Jogos Abertos do Estado do Pará, que nos levaram a conquistar o Troféu Eficiência. Este título é um testemunho do árduo trabalho e de comprometimento”, disse o secretário.

Ele destacou que o foco agora que será a fase Estadual do JOAPA. “Com essa conquista, nosso foco agora se volta para a fase estadual. Temos plena confiança de que continuaremos a nos destacar e a representar Ponta de Pedras com orgulho e determinação”, concluiu.

O Troféu Eficiência é concedido ao município representante dos Jogos Abertos do Pará, que somou mais pontos no final da competição. O município de Ponta de Pedras representado pelas modalidades de handebol, tênis de mesa, voleibol, futebol de areia e futsal, somou um total de 43 pontos e levou o Troféu mais desejado da competição pela excelente campanha.

JOAPA CIDADE-SEDE —SOURE

FUTSAL

FEMININO

1º MUANÁ

2º SOURE

3º SANTA CRUZ DO ARARI

MASCULINO

1º MUANÁ

2º SANTA CRUZ DO ARARI

3º SOURE

FUTEBOL DE AREIA

FEMININO

1º PONTA DE PEDRAS

2º SOURE

3º CACHOEIRA DO ARARI

MASCULINO

1º SANTA CRUZ DO ARARI

2º CACHOEIRA DO ARARI

3º SOURE

VOLEIBOL

FEMININO

1º PONTA DE PEDRAS

2º SALVATERRA

3º SOURE

MASCULINO

1º PONTA DE PEDRAS

2º MUANÁ

3º CACHOEIRA DO ARARI

HANDEBOL

FEMININO

1º SOURE

2º SALVATERRA

3º CACHOEIRA DO ARARI

MASCULINO

1º CACHOEIRA DO ARARI

2º SALVATERRA

3º SOURE

TÊNIS DE MESA

FEMININO

1º MUANÁ

2º PONTA DE PEDRAS

3º PONTA DE PEDRAS

3º MUANÁ

MASCULINO

1º SOURE

2º PONTA DE PEDRAS

3º MUANÁ

3º SOURE

TÊNIS DE MESA

FEMININO

1º GLAUCIA MEDEIROS

2º AGNES TAVARES

3º MIRIAN OLIVEIRA

3º RAYANA SIDONIO

MASCULINO

1º ABEN-ATHAR BRITO

2º LEONARDO JUNIOR

3º ANDERSON MARQUES

3º EDGAR ABDON

TROFÉU EFICIÊNCIA

1º CAMPEÃO PONTA DE PEDRAS….. 43 PTS.

2º LUGAR SOURE…………………….. 42 PTS.

3º LUGAR MUANÁ…………………… 38 PTS.

4º LUGAR CACHOEIRA DO ARARI….. 24 PTS.

5º LUGAR SANTA CRUZ DO ARARI…18 PTS.

6º LUGAR SALVATERRA………… 15 PTPTS.

Texto e imagens Jessé Lima/Ascom Seel/Agência Pará de Notícias