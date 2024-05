Moraes autoriza ré do 8/1 a retirar tornozeleira para o parto

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a retirada de tornozeleira eletrônica de Fabyana Alves dos Santos Pinheiro, ré por suposto envolvimento nos ataques de 8 de janeiro. A mulher, que está grávida, deverá ser submetida a uma cesariana.

A decisão do magistrado atende a um pedido da defesa de Fabyana. As informações são do Metrópoles.

– Determino a flexibilização das medidas cautelares e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico a partir de 1º/6/2024, durante o período inicialmente necessário para a realização da cirurgia e pós-operatório – destacou Moraes.

Ele também dispensou a ré de ter que comparecer semanalmente perante o juízo fiscalizador, durante o período necessário para a realização do procedimento e recuperação.

O parto está programado para o início de junho. A gravidez é considerada de alto risco, de acordo com a defesa de Fabyana.

