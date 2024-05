Luto no esporte: Morre, aos 89 anos, o narrador Silvio Luiz

Morreu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos, o narrador Silvio Luiz, conhecido por ser o dono de bordões clássicos da locução esportiva brasileira, como “olho no lance”, “pelo amor dos meus filhinhos” e “pelas barbas do profeta”.

O locutor estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, mas a causa não foi informada. De acordo com o portal G1, ele tinha retornado à unidade de saúde na última quarta-feira (8).

Silvio Luiz já havia sido internado no último dia 7 de abril, após se sentir mal durante o trabalho e apresentar dificuldades de fala. Na ocasião, ele comentava na transmissão digital do TV Record sobre o final do Campeonato Paulista de futebol, disputado pelo Palmeiras e Santos. O comunicador foi levado ao hospital em São Paulo, onde permaneceu até o dia 30 de abril.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/YouTube Ticaraticast