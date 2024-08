Preta Gil anuncia que câncer voltou em 4 lugares diferentes

Após lutar contra um câncer de intestino e ser curada, a cantora Preta Gil informou que exames de rotina indicaram que o tumor voltou, desta vez em quadro lugares diferentes do corpo. De acordo com vídeo publicado pela artista neste domingo (25), tratam-se de dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.

– Eu vim aqui para o Hospital Sírio Libanês fazer meus exames de rotina, quando fomos, todos nós, eu, os médicos, família, amigos, surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto – desabafou.

Preta explicou que, após a cura do câncer, o paciente entra em período de remissão de cinco anos, que o tumor pode retornar nesse intervalo de tempo. De acordo com ela, a volta da doença ocorre em 40% dos casos.

– No mesmo momento [do novo diagnóstico], a gente começou o tratamento. Na quarta a gente fez exames complementares, e na quinta eu já comecei a minha quimioterapia, que acabou hoje o primeiro ciclo. Eu sigo no hospital, mais 24 horas em observação. Vou para casa, fico em casa doze dias, e volto para o hospital. Ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou para que a gente possa curar esses quatro focos que eu citei.

Preta ainda pediu orações e garantiu estar motivada e com muita vontade de viver.

– Eu espero que vocês continuem rezando por mim. Eu tô bem, eu tô com a cabeça boa. Eu to muito melhor do que eu estava quando comecei meu tratamento em 2023. Eu sou outra Preta de 2024, cheia de vontade de viver, com muita energia e cercada de amor. Estou melhor para enfrentar esses tumores – garantiu.

