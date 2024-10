Preta Gil revela fadiga muito forte por causa da quimioterapia

Preta Gil, que está em tratamento de um câncer colorretal, atualmente passa por sessões de quimioterapia. Em suas redes sociais na última terça-feira (15), ela declarou que um dos sintomas do tratamento é a fadiga. Nesta quinta (17), ela postou fotos de um ensaio realizado para seu aniversário de 50 anos, que foi comemorado em agosto.

– Acredito no poder da cura e na força do amor – disse.

– Consegui reagir depois de quatro dias de muita prostração, muita fadiga, muito cansaço, o que é absolutamente normal – disse, em seus stories.

Ela explicou também que o sintoma faz parte da quimioterapia:

– A gente faz a quimio e, em média três dias depois que acaba, começa uma fadiga muito intensa. A minha, a cada ciclo, fica mais intensa porque a quimioterapia é acumulativa, então a gente vai ficando muito baqueada.

A filha de Gilberto Gil retomou o tratamento oncológico após oito meses em remissão do câncer, e realiza as sessões de quimioterapia no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Na postagem do ensaio que fez para seu aniversário, ela justificou que as fotos não foram postadas por “motivos óbvios”, referindo-se ao diagnóstico do retorno da doença. Ela escreveu:

– Sigo meus caminhos com muita fé e ao lado de quem me quer bem. Acredito no poder da cura e na força do amor, que me motiva a acordar todos os dias! Guiada pelo coração! – concluiu.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Globoplay