Produtores do Pará otimistas com indicação à premiação de melhor cacau do Brasil

As melhores amêndoas de cacau produzidas no Brasil serão conhecidas, na noite desta quinta-feira (28), durante a realização da 6ª edição do Concurso Nacional de Cacau Especial – Qualidade e Sustentabilidade. A cerimônia de premiação ocorrerá no “ Salão B” do Hangar Convenções e Feiras da Amazônia. Entre os produtores a expectativa é grande. No total, foram selecionadas 20 amostras de amêndoas. O Pará é o que concorre com a maior quantidade de amêndoas selecionadas. Estão no páreo 11 diferentes tipos de amêndoas, sendo sete na categoria mistura e quatro na varietal.

Entre os que concorrem está o produtor de Medicilândia, Robson Brogni. Esta será a terceira vez que ele participará do concurso. Em fevereiro deste ano, ele levou o segundo lugar no concurso internacional realizado na Holanda. O produtor disse que está entre os finalistas é muito importante.

“Já é a terceira final que participamos, mas a ansiedade é a mesma, cada final é diferente, então a ansiedade está a flor da pele, mas vamos aguardar para ver o que acontecerá nessa final, que este ano será em Belém, na nossa casa”, enfatizou o produtor Robson Brogni.

O concurso, como ressaltou, é uma vitrine para o cacau paraense e só de estar entre os finalistas, já é um grande passo. “Já é uma demonstração que o nosso cacau é de grande qualidade”, observou.

Outro veterano em concursos nacionais e internacionais é o agricultor João Evangelista, cuja propriedade fica localizada no assentamento Tuerê, no município de Novo Repartimento. Concorrendo na categoria “mistura”, o produtor disse que está otimista e acredita no resultado positivo do seu trabalho. Ele também afirmou que está satisfeito pela indicação, e acredita que a indicação dele e dos demais produtores por si só já é uma vitória.

“Eu torço não apenas por mim, mas por todos os outros produtores, em especial, do Pará, a gente está nessa estrada mais uma vez, a minha expectativa é muito boa, é uma participação em uma premiação nacional , então isso para mim, como pequeno produtor, é muito importante fazer parte desses momentos”, ressaltou Evangelista.

Entre os finalistas, três são do sexo feminino. São elas Lídia Souza, do município de Uruará, Míriam Federicci, de Medicilândia e Ana Cláudia Rigoni, de Linhares (Espírito Santo).

O otimismo com relação aos resultados é grande, como enfatizou Míriam Federicci. Ela, que obteve na Holanda a medalha de ouro, disse que está na expectativa e com o coração a mil. Ela que é veterana no concurso – esta será sua terceira participação – destacou que já foi premiada em concursos internacionais. “Estamos muito felizes de estar novamente participando no concurso nacional nesse ano de 2024, estamos na expectativa”, disse a produtora.

Motivação – A importância do Concurso Nacional de Cacau Especial – Qualidade e Sustentabilidade – como destacou o secretário de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, Giovanni Queiroz, é motivar os produtores de cacau – em especial os do Pará – a continuar trabalhando com a perfeição que já é encontrada nas amêndoa produzidas no estado.

“Essa amêndoa nossa já recebe prêmios pelo mundo afora e essa motivação para que nossos produtores participem desses concursos é uma motivação para a produção de uma amêndoa cada vez melhor, vamos premiar quem está trabalhando com qualidade e isso é motivo de orgulho para todos nós do Pará”, enalteceu o gestor.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará