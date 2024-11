Vídeo – Catamarã Rondônia se desgoverna e invade trapiche de escola no interior de Breves

Um acidente grave, mas sem vítimas, se registrou nesta quinta-feira, 28, no interior do município de Breves, na Região de Integração do Marajó. Uma balsa denominada “Rondônia” se desgovernou e acabou destruindo parte do trapiche de uma escola municipal. Pessoas que estavam no local chegaram a perceber que algo ruim estava prestes a acontecer e saíram correndo, o que evitou que alguém se ferisse. O trapiche pertence à Escola Municipal Alípio Caramês. O fato deverá ser apurado pela Capitania dos Portos do Pará e Amapá. As polícias Civil e Militar também foram comunicadas acerca do acidente.

Imagem: Reprodução