QUE? Suspeitos pela morte de empresário achado em buraco em SP são soltos

Suspeitos de matar empresário achado em buraco são soltos; lutador de jiu-jítsu paga fiança para responder em liberdade

por Alessandra Oliveira

A polícia estava cumprindo cinco mandados de busca e apreensão, na sexta-feira (18/07), contra quatro suspeitos de envolvimento na morte de Adalberto dos Santos Júnior, empresário que foi encontrado sem vida dentro de um buraco, no dia 30 de maio. Um dos possíveis autores do crime foi identificado como lutador de jiu-jítsu e havia sido preso, porém pagou uma finança e conseguiu liberdade. Veja a seguir o que aconteceu com os outros!

Liberdade?

De acordo com o delegado Rogério Thomaz, responsável pelo caso, quatro suspeitos foram ouvidos, porém não ficaram presos, além de não terem identificado o quinto envolvido e o lutador ter pagado fiança para ter sua liberdade.

“Não dá para atribuir ainda a autoria do crime para eles, mas eles estão numa relação de suspeitos, entre os quais a gente acredita ainda na participação de outras pessoas”, esclareceu o advogado em relação ao motivo da soltura dos suspeitos.

Na casa do lutador foram foram encontradas 21 munições de calibre 38 e quando questionado o motivo, ele não soube explicar, então teve sua prisão em flagrante, mas pagou fiança e foi liberado depois de ser ouvido.

Conforme foi analizado pela Polícia Civil, constataram que os nomes de dois funcionários ligados à segurança do evento e que tinham funções importantes não foram colocados na lista disponibilizada pela empresa à polícia, o que despertou um alerta.

Durante a coletiva de imprensa, o secretário-executivo da Segurança Pública, Nico Gonçalves, disse: “É um caso complexo, temos que investigar com calma e hoje a Polícia Civil deu um passo nas investigações. Foram conduzidas quatro pessoas, sendo um representante da empresa e três pessoas ligadas à segurança. Estranhamente duas dessas pessoas não estavam na lista que a empresa forneceu. Eles estavam na posição de mando. Conseguimos uma outra lista que não bateu com a lista que a empresa forneceu”.

“No momento, eles estão na qualidade de investigados. Ninguém está culpando ninguém. Não tem nada descartado, mas estão na condição de investigados. Um deles foi autuado, que estava com uma munição na casa dele. Pagou fiança e vai embora”, finalizou.