Deu a louca no Avistão! Super promoção a partir desta quinta-feira. Ninguém vende mais barato, garante Carlos Santos Vencedor!

É pra valer! Pode acreditar! Preço sem igual. O Avistão vai fazer uma super promoção de Móveis e Colchões nestas Quinta, Sexta e Sábado, ou seja, dias 13, 14 e 15 de Março, vendendo Guarda-roupa, Estofados de 2 e 3 lugares, Mesas com 4 e 6 lugares, Armários pra cozinha, Cômodas e, principalmente, Colchões para Solteiro e Casal de Espuma, de Mola e Ortopédico, além de Camas Box das marcas Ortobom, Ortofirme, Ômega, Titânio, Plumatex e Norteflex.

O empresário Carlos Santos abriu a promoção e está sendo o garoto propaganda da loja localizada no Centro Comercial de Belém, a chamada Esquina da Economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio.

Mas atenção! Quem não correr vai ficar de fora. É uma loucura de preços baixos. Ninguém vende mais barato em Belém. Só o Avistão, diz Carlos Santos, que mostra os produtos expostos no salão da loja.

Avistão, 53 anos vendendo barato. Você pode comprar com as facilidades do Avistão online, WhatsApp 982242882. Fale com o vendedor Eraldo. Nota no Avistão, Entrega e Montagem grátis (não paga). Visite o site www.avistao.com.br

Imagens: Divulgação