Remo veste a camisa da Amazônia: novo uniforme celebra a COP30

Com o objetivo de destacar a importância da preservação da Amazônia e em alusão à COP30, o Clube do Remo lança nesta sexta-feira (13) seu terceiro uniforme para a temporada 2025.

Íntimamente ligado à exuberância da floresta, o Clube do Remo revela seu novo manto, um azul-marinho intenso que evoca as profundezas do rio Amazonas. As mangas, adornadas com folhas em tons vibrantes de verde, celebram a rica biodiversidade da Amazônia, enquanto o peito reflete o movimento das águas que banham a capital paraense, um convite à imersão na alma da região.

Na barra e nas costas, um selo especial coroa o Rei da Amazônia, um símbolo de sua realeza e de seu compromisso com a preservação ambiental. A COP30, representada nesse emblema, reafirma o papel do clube como protagonista na luta contra as mudanças climáticas, um evento que marcará um novo tempo para o planeta.

A COP30 é um marco histórico que nos brinda com a oportunidade de demonstrar ao mundo inteiro a nossa prontidão para enfrentar os desafios do futuro. Cada ação, por menor que seja, contribui para a mitigação das mudanças climáticas. E nossos apaixonados torcedores, ao vestirem o manto azulino, demonstram que a luta pela Amazônia e por um futuro mais verde é um compromisso de todos nós.

Sob a competente direção de Fernando Santiago, o departamento de marketing do Clube idealizou e desenvolveu o design do terceiro uniforme, após um meticuloso processo de pesquisa que contemplou cada detalhe da peça.

Em 2021, a parceria inovadora entre o Remo e a Volt deu origem a um uniforme pioneiro: confeccionado com tecido reciclado de garrafas PET retiradas dos oceanos, o manto azulino simbolizava a preocupação com o meio ambiente. Com a adesão dos torcedores, mais de 400 mil garrafas deixaram de poluir os mares. Para Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, ‘criar coleções com conceitos especiais é um compromisso da marca. Este uniforme, além de homenagear a Amazônia, destaca a importância da COP30 para o futuro do planeta e inspira nossos torcedores a fazerem a diferença’.

Diego Freitas, gerente de marketing do Clube do Remo, expressou sua satisfação com o lançamento do novo uniforme, destacando a importância de mais uma entrega em parceria com a Volt. ‘Acreditamos que um clube da Amazônia como o nosso tem a responsabilidade de valorizar suas raízes e cultura. Ao criar uniformes com conceitos regionais, fortalecemos a identidade local e geramos um sentimento de pertencimento ainda maior entre a torcida e o clube. Com a COP30 se aproximando, este lançamento se torna ainda mais significativo, pois nos permite celebrar nossas origens e mostrar ao mundo a riqueza da nossa região’, afirmou.

A partir desta sexta-feira, o novo manto estará disponível para aquisição nas lojas oficiais do Clube e em nosso site oficial. O valor unitário da camisa é de R$ 279,99.

Fotos: ASCOM Remo