Ronaldo Caiado a Bolsonaro: “Sei ganhar eleições, diferente dele”

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), alfinetou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (28) ao dizer que “sabe ganhar eleições”. A fala foi feita um dia após o ex-deputado federal Sandro Mabel (União Brasil), nome apoiado por Caiado na disputa pela Prefeitura de Goiânia (GO), vencer a eleição contra Fred Rodrigues (PL), apadrinhado de Bolsonaro.

– Eu tenho uma história de vida, não é um cidadão que vai dizer o que eu sou. Ninguém vai denegrir a minha imagem. Eu tenho credibilidade moral, intelectual para governar e para fazer política. Tanto é que eu mostrei que eu sei ganhar eleições, diferente dele – declarou o governador.

E prosseguiu:

– [Foi a] segunda derrota [de Bolsonaro em Goiás]. Na primeira, ele lançou um candidato contra mim para governador, eu bati no primeiro turno. Agora eu bati neles no segundo turno. Acredito que agora ele esteja em condições de poder acordar, cair a ficha, respeitar as lideranças estaduais e saber que não vale a pena vir com uma total deselegância – afirmou.

Caiado também ironizou o Partido Liberal (PL), sigla de Bolsonaro, ao dizer que a legenda achava que “só o número 22 elege as pessoas”. O político declarou também que o ex-presidente deveria “ter tido cuidado” de saber quem eram os seus candidatos.

– [Bolsonaro] devia ter tido cuidado de saber quem era o candidato. O pessoal do PL acha que só o número 22 elege as pessoas – completou.

Fonte: Pleno News/Foto: José Cruz/Agência Brasil