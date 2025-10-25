Sabia? Casal de “Stranger Things” está junto há quase 10 anos

Charlie Heaton (Jonathan Byers) e Natalia Dyer (Nancy Wheeler) se conheceram em 2015 e começaram namoro em 2017

Nicoly Bastos, da CNN Brasil

Um dos romances retratados em “Stranger Things” saiu das telas para a vida real e já dura quase 10 anos. Os atores Charlie Heaton (Jonathan Byers) e Natalia Dyer (Nancy Wheeler) se conheceram em 2015, no set de filmagens, e assumiram um romance em 2017.

Na época, a série lançava sua segunda temporada e a história estava no momento em que o romance dos personagens dos dois começou a florescer.

Desde o início, Heaton e Dyer foram discretos ao posarem juntos para fotos em eventos e fazerem declarações nas redes sociais. No entanto, vez ou outra se postam no Instagram, comemorando aniversários e outros momentos juntos um do outro.

No Screen Actors Guild Awards, em 2020, o casal deu as mãos em uma rara demonstração pública de afeto enquanto posava para fotos no tapete vermelho.

Poucos meses depois, o ator explicou, em entrevista à GQ, que o casal preferiu manter o relacionamento discreto por “medo” da exposição atrapalhar o namoro.

Em abril deste ano, os dois posaram juntos no evento de estreia da peça “The First Shadow”, na Broadway, que se baseia em “Stranger Things”.

Em julho, Heaton compartilhou uma foto com a amada no Instagram.

Ao passo em que a produção caminha para a reta final (com a estreia da última temporada marcada para 26 de novembro deste ano), o casal parece seguir junto.

A primeira parte da quinta e última temporada será lançada no dia 26 de novembro. A segunda parte será lançada no streaming no dia 25 de dezembro e o episódio final, no dia 31 de dezembro.

Divulgação/ Netflix