Na reta final da gravidez, Camila Queiroz mostra barriga em chá de bebê

Gabriela Piva, da CNN Brasil

A atriz Camila Queiroz, 27, mostrou a barriga de grávida durante o chá de bebê de sua filha, fruto do relacionamento com o ator Klebber Toledo, 39. O evento ocorreu neste sábado (25).

Na reta final da gravidez, o chá de bebê tomou conta de um local arborizado e teve a decoração em tons pastéis. “Um almoço no jardim”, escreveu ela nos stories do Instagram sobre a ocasião.

O look da modelo combinou com o evento: ela usou uma saia longa clara e uma espécie de cropped branco, que deixava a barriga dela para fora.

Camila e Klebber anunciaram que estão à espera do primeiro filho juntos quando a ex-modelo já estava com cinco meses de gestação.

No final de agosto, Camila comemorou o aniversário de casamento com Klebber com um vídeo do momento em que descobriram o sexo do primeiro bebê.

Na gravação, Camila mostra que o casal optou por fazer a revelação de forma íntima, só entre os dois, em casa, sentados na cama. “Já estou chorando”, diz Klebber emocionado antes mesmo de cortarem um bolo com o resultado. Na cama, os dois cortaram a sobremesa com taças e descobrem que esperam uma menina.

