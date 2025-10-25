sábado, outubro 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Na reta final da gravidez, Camila Queiroz mostra barriga em chá de bebê

“Um almoço no jardim”, escreveu ela nos stories do Instagram sobre a ocasião

Gabriela Piva, da CNN Brasil

A atriz Camila Queiroz, 27, mostrou a barriga de grávida durante o chá de bebê de sua filha, fruto do relacionamento com o ator Klebber Toledo, 39. O evento ocorreu neste sábado (25).

Na reta final da gravidez, o chá de bebê tomou conta de um local arborizado e teve a decoração em tons pastéis. “Um almoço no jardim”, escreveu ela nos stories do Instagram sobre a ocasião.

O look da modelo combinou com o evento: ela usou uma saia longa clara e uma espécie de cropped branco, que deixava a barriga dela para fora.

Camila e Klebber anunciaram que estão à espera do primeiro filho juntos quando a ex-modelo já estava com cinco meses de gestação.

No final de agosto, Camila comemorou o aniversário de casamento com Klebber com um vídeo do momento em que descobriram o sexo do primeiro bebê.

Na gravação, Camila mostra que o casal optou por fazer a revelação de forma íntima, só entre os dois, em casa, sentados na cama. “Já estou chorando”, diz Klebber emocionado antes mesmo de cortarem um bolo com o resultado. Na cama, os dois cortaram a sobremesa com taças e descobrem que esperam uma menina.

Julia Mataruna/Netflix

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Sabia? Casal de “Stranger Things” está junto há quase 10 anos
Próximo artigo
Novo filme de “Jogos Vorazes” escala fã para elenco; veja

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,221FansLike
3,598FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315