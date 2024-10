Salões da AP estarão abertos para mais uma Festa dos Mercantes

A Diretoria do Sindiclubes definiu toda a programação da “Festa dos Mercantes”, que acontecerá no dia 18 (próxima sexta-feira), no salão nobre da Assembleia Paraense. A Comissão Organizadora, composta por Salatiel Campos, Norberto Machado, José Maria Santos, Nelson Folha, Edson de Freitas, Miquéias Baltazar, José Maria da Luz, Claudionor Paiva, Lenílson Martins, Miratan de Oliveira e José Leão organizou tudo o que é necessário para o sucesso outra vez do evento, que reúne inúmeras pessoas que fizeram parte das atividades militares da Marinha Mercante do Brasil.

O encontro da Comissão Organizadora, ocorrido no último sábado, 12, numa churrascaria da cidade, contou com várias pessoas que foram definir suas participações na festa que já mostra o sucesso antecipado da programação festiva dos Mercantes da Marinha, conforme relato de Salatiel Campos.

As atrações musicais serão Brenda Moraes e Marcelo Mais, duas potências da música paraense que brilham com seus sucessos nas regiões Norte e Nordeste.

Por outro lado, vários militares da Marinha que serviram em Belém, mas residem nas regiões Nordeste, Centro Oeste e Sul aproveitaram para participar do Círio de Nossa Senhora de Nazaré e participarem da festa da próxima sexta-feira.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar