Santa Casa capacita equipes em Cuidados Paliativos

Cerca de 100 profissionais e estudantes que atuam na Santa Casa participaram da Jornada de Cuidados Paliativos realizada nesta quinta-feira, 31, na Santa Casa do Pará. A plateia trocou experiências e compartilhou dos conhecimentos de especialistas em Cuidados Paliativos (CP) que atuam na Santa Casa do Pará, em outras instituições de Saúde do Estado e entidades médicas nacionais como a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) e a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

A médica Patrícia Carvalho, especialista em cuidados paliativos e coordenadora do evento, fala sobre a capacitação. “Nosso objetivo é disseminar conhecimento sobre cuidados paliativos, desmistificando o preconceito de que cuidados paliativos é apenas para pacientes oncológicos ou em fim de vida, auxiliando na mudança da cultura institucional quanto ao conceito e objetivo do CP, corroborando o direito aos cuidados paliativos para todos”, afirmou.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os cuidados paliativos são ações prestadas por uma equipe multidisciplinar, que buscam melhorar a qualidade de vida de pacientes que enfrentam doenças graves ou terminais e suas famílias. O evento abordou a questão de forma interdisciplinar e sob os contextos da assistência hospitalar e da formação dos profissionais de saúde. O pedagogo Victor Maués, gerente de desenvolvimento de pessoas da Santa Casa, ressaltou que o tema vem sendo introduzido na formação profissional.

“A gente entende que a Santa Casa atua na construção de uma trilha de conhecimentos na área de saúde com preceptores que gerenciam as oportunidades de aprendizado, mas não há um currículo fechado sobre cuidados paliativos, portanto nessa formação há uma troca de conhecimentos para o desenvolvimento de habilidades e autonomia”, explicou o gerente.

Com a intenção de vivenciar este aprendizado ainda na formação acadêmica, a estudante de enfermagem Laura Botelho, considerou as informações e exemplos de cuidados paliativos apresentados na Jornada, uma contribuição para a sua formação.

“É um tema que eu pouco ouvi falar em outros hospitais onde eu estagiei e acredito que é importante para que a gente se forme profissionais conhecedores das técnicas, mas também sabendo lidar com os seres humanos, sabendo prestar um cuidado que traga bem-estar para o nosso paciente”.

Apesar de serem preconizados há mais de 30 anos pela entidade internacional e desenvolvido em algumas instituições de saúde em todo o Brasil, os CP só foram instituídos como uma Política Nacional, no âmbito do SUS, no final de 2023.

Na Santa Casa do Pará, um projeto-piloto foi iniciado em 2019 e em 2024 os Cuidados Paliativos entraram no Planejamento Estratégico. A médica Patrícia Barbosa conta como está o desenvolvimento dos CP na Santa Casa do Pará atualmente.

“Existem profissionais com formação específica em cuidados paliativos na instituição que estão capacitando novos colegas para esse cuidado tão importante e necessário, sobretudo agora com a Política Nacional de Cuidados Paliativos, onde haverá necessidade de cada vez mais profissionais qualificados para composição das equipes assistenciais e matriciadoras”.

Fonte: agência Pará/Foto: Divulgação