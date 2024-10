Ação ambiental do Ideflor-Bio leva educação e diversão a crianças em São Geraldo do Araguaia

Em celebração ao mês das crianças, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), por meio da Gerência da Região Administrativa do Araguaia (GRA), promoveu um Circuito Ambiental repleto de atividades educativas para crianças residentes nas vilas Bandinha e Santa Cruz dos Martírios, em São Geraldo do Araguaia, município do sudeste paraense. Participaram da iniciativa 110 crianças , nos dias 29 e 30 de outubro, incluindo brincadeiras e plantio de mudas para reforçar a importância da educação ambiental.

O evento teve duas etapas. No primeiro dia, a equipe do Ideflor-Bio se reuniu com 40 alunos na Escola Municipal Boqueirão, na Vila Bandinha, para uma tarde de atividades. A programação incluiu uma roda de conversa sobre a importância da preservação ambiental, abordando aspectos da fauna e flora da Serra das Andorinhas, uma área de grande valor ecológico na região. Em seguida, as crianças participaram de várias brincadeiras, como corrida do saco e torta na cara, em um momento descontraído e lúdico.

“Queremos que as crianças vejam a conservação ambiental como algo divertido, e que sintam-se parte do processo. É a partir desses pequenos cidadãos que podemos sonhar com um futuro mais sustentável para a nossa região”, disse a gerente da Região Administrativa do Araguaia, Laís Mercedes.

Conscientização – Após as brincadeiras, os alunos contribuíram diretamente para a recuperação ambiental da área. Com o apoio dos educadores e da equipe do Ideflor-Bio, foram plantadas mudas nativas nas dependências da escola. “O plantio de mudas é uma ação simbólica, mas cheia de significado. Mostramos que cada um pode fazer sua parte pela natureza”, destacou o biólogo do Instituto, Wagner Bastos. A programação da tarde foi encerrada com lanche e distribuição de brindes aos participantes.

O segundo dia do Circuito Ambiental ocorreu na Escola Municipal Pedro Gomes da Silva, na Vila Santa Cruz dos Martírios, reunindo cerca de 70 crianças das comunidades de Ilha de Campo e Sucupira. Houve gincana ambiental com três equipes: amarela, lilás e azul. Com o apoio da comunidade escolar e dos pais presentes, as equipes responderam a perguntas sobre meio ambiente e participaram de jogos e outras tarefas educativas.

Colaboração – A equipe amarela, vencedora da gincana, recebeu brindes. Mas todas as crianças foram presenteadas ao final do evento. O momento proporcionou uma vivência coletiva e um clima de colaboração, quando todos puderam aprender e se divertir. O evento foi encerrado com um almoço comunitário.

Para a equipe do Ideflor-Bio, o Circuito Ambiental representou uma oportunidade de aproximar os jovens da responsabilidade com o meio ambiente. Segundo Laís Mercedes, “essas ações são essenciais para fortalecer o vínculo das comunidades com as unidades de conservação, estimulando o orgulho e o zelo por nosso patrimônio natural”.

O Circuito Ambiental faz parte das ações continuadas do Ideflor-Bio para sensibilizar as comunidades em torno das áreas de preservação, promovendo conscientização ambiental de forma acessível e com muita diversão.

Fonte: Agência Pará/Foto: GRA/IDEFLOR