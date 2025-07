John Textor abre o jogo sobre parceria com Marinakis

“Nós gostamos de recrutar jogadores, de trocar jogadores”, diz dono da SAF do Botafogo

Matheus Dantas, da Itatiaia

John Textor, proprietário da Eagle Holding Football, e Evangelos Marinakis, investidor o Nottingham Forest, juntos?

O norte-americano respondeu sobre a relação com o grego, que já esteve em tratativas para investir em clubes brasileiros.

Textor admitiu ter relação próxima a Marinakis, com quem fechou transferências recentemente, e destacou a importância de ter um parceiro na Premier League.

“Nossa relação foi forjada no Brasil. Ele passou por aqui antes de mim. Nós gostamos de recrutar jogadores, de trocar jogadores. É ousado, é um dono diferente, muito passional, e faz coisas diferentes. Nós temos muito em comum com esse estilo. Continuaremos negociando e nos divertindo”, falou John Textor.

“Você não precisa, necessariamente, se unir com alguém para ter uma parceria. Quando digo que precisamos de mais parceiros, parceiros diferentes, tem muito a ver com a venda do Crystal Palace, que nunca tornou-se o parceiro para o Botafogo como eu desejava. Você não vê jogadores do Botafogo indo para a Premier League”, afirmou.

As movimentações entre Botafogo e Forest

Neste cenário, Botafogo e Nottingham Forest fecharam negociações na atual janela de transferências. Jair e Igor Jesus deixaram o Glorioso rumo à Inglaterra.

Por outro lado, o volante Danilo foi contratado pelos alvinegros, tornando-se o reforço mais caro da história do Botafogo, por 22 milhões de euros, cerca de R$ 143 milhões.

O plano de John Textor

A Eagle Holding Football, rede de clubes de John Textor, passa por um momento de reestruturação.

Recentemente, o grupo se desfez das ações do Crystal Palace, da Inglaterra.

John Textor era acionista minoritário do clube, não conseguiu adquirir mais ações e, sem a colaboração desejada com os demais clubes, optou por sair da operação.

Neste momento, portanto, a Eagle é composta por Botafogo, Molenbeek, da Bégica; e Lyon, da França; do qual John Textor afastou-se do dia a dia nos últimos dias.

Como parte da estratégia para recrutar jogadores para o Botafogo, John Textor utiliza o “caminho” para o futebol europeu.

Foi assim com Almada, que chegou ao Botafogo em junho de 2024 acertado para defender o Lyon em 2025.

Após o primeiro semestre na França, o meia foi vendido ao Atlético de Madrid.

Na visão de John Textor, é importante um cenário similar no futebol inglês, seja pela aquisição de um clube, seja com um parceiro como Evangelos Marinakis.

“Se você tem esse parceiro, fica mais fácil recrutar jogadores para o seu programa no Brasil, porque você cria esse fluxo. Acho que é mais importante para o Botafogo o que está acontecendo com o -arbitral-do-esporte-apos-saida-da-liga-europa/ do que está acontecendo no Lyon. Eu vendi minhas ações do Crystal Palace”, diz Textor.

“Seja pela aquisição de um clube menor ou pela colaboração com algum amigo, nós temos que criar um caminho para jogadores brasileiros para a Premier League. Isso fará o Botafogo ter sucesso no recrutamento de jogadores, que ganharão campeonatos pelo Botafogo”, concluiu o empresário.

O interesse de Marinakis no futebol brasileiro

O nome de Evangelos Marinakis já esteve ligado ao São Paulo e ao Vasco nos últimos meses.

Em dezembro de 2024, o empresário negociou com os clubes, mas não houve avanços.

Segundo o presidente do São Paulo, Julio Casares, as partes discutiram uma parceria nas divisões de base.

No Vasco, o interesse foi na aquisição da SAF.

Matheus Dantas/Itatiaia