Vídeo: vítima aplica mata-leão em ladrão que usou seu cartão em Balneário Camboriú

Segundo a Polícia Militar, ele utilizou o cartão de crédito de outra pessoa para realizar diversas compras em estabelecimentos da cidade

Um caso inusitado de furto mediante fraude terminou com a prisão de um homem de 25 anos em Balneário Camboriú, na tarde de segunda-feira (27). O suspeito, que havia furtado e utilizado o cartão de crédito de outra pessoa em diversas compras, foi imobilizado pela própria vítima, que utilizou a técnica de “mata-leão”.

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar (PM) próximo à 3ª Avenida, na região central. Policiais das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) foram abordados por populares que indicaram a cena: um homem contendo o outro por meio de uma imobilização.

A pessoa que aplicava o golpe se identificou como a vítima do furto e relatou que o suspeito usou seu cartão de crédito como se fosse o legítimo proprietário para fazer compras em estabelecimentos da cidade.

O ladrão não apenas furtou, mas também encheu sacolas. Entre os itens adquiridos com o cartão da vítima estavam: uma garrafa de whisky Jack Daniel’s, desodorantes e sabonete, além de mantimentos como um pacote de carne, 2 kg de arroz, 1 kg de sal, e sacos de batatas e cebolas. Ele também comprou duas barras de chocolate Talento e quatro sachês de suco Frisco.

Todos os produtos foram recuperados pela Polícia Militar após a prisão em flagrante do suspeito de furto mediante fraude.

Foto: Reprodução Redes Sociais

