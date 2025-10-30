quinta-feira, outubro 30, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: vítima aplica mata-leão em ladrão que usou seu cartão em Balneário Camboriú

Segundo a Polícia Militar, ele utilizou o cartão de crédito de outra pessoa para realizar diversas compras em estabelecimentos da cidade

Um caso inusitado de furto mediante fraude terminou com a prisão de um homem de 25 anos em Balneário Camboriú, na tarde de segunda-feira (27). O suspeito, que havia furtado e utilizado o cartão de crédito de outra pessoa em diversas compras, foi imobilizado pela própria vítima, que utilizou a técnica de “mata-leão”.

A ocorrência mobilizou a Polícia Militar (PM) próximo à 3ª Avenida, na região central. Policiais das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) foram abordados por populares que indicaram a cena: um homem contendo o outro por meio de uma imobilização.

A pessoa que aplicava o golpe se identificou como a vítima do furto e relatou que o suspeito usou seu cartão de crédito como se fosse o legítimo proprietário para fazer compras em estabelecimentos da cidade.

O ladrão não apenas furtou, mas também encheu sacolas. Entre os itens adquiridos com o cartão da vítima estavam: uma garrafa de whisky Jack Daniel’s, desodorantes e sabonete, além de mantimentos como um pacote de carne, 2 kg de arroz, 1 kg de sal, e sacos de batatas e cebolas. Ele também comprou duas barras de chocolate Talento e quatro sachês de suco Frisco.

Todos os produtos foram recuperados pela Polícia Militar após a prisão em flagrante do suspeito de furto mediante fraude.

Foto: Reprodução Redes Sociais

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Secretaria de Estado da Fazenda do Pará apreende 120 mil garrafas de cerveja no sudeste do Pará
Próximo artigo
Vídeo: ladrão de cueca invade assistência técnica e furta vários celulares

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,214FansLike
3,595FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315